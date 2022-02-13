Beşiktaş'ın Adana Demirspor kamp kadrosu belli oldu
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlıların kadrosunda Josef, Rosier, Mert, N'Koudou, Oğuzhan ve Pjanic yer almadı.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 14 Şubat Pazartesi akşamı saat 20.00'de Adana Demirspor ile karşılaşacak.
Siyah-beyazlıların Adana kafilesinde 6 eksik bulunuyor. Beşiktaş’ta sakatlıkları bulunan Oğuzhan Özyakup, Josef de Souza, Kevin N’Koudou, Valentin Rosier ve Mert Günok'un yanı sıra kart cezalısı Miralem Pjanic, Adana kafilesinde yer almıyor.
Beşiktaş'ın Adana kafilesi şu şekilde:
Ersin, Emre, Rıdvan, Montero, Batshuayi, Gökhan, Can, Atiba, Mehmet, Larin, Ghezzal, Necip, Welinton, Vida, Kenan, Kerem, Serdar, Güven, Emirhan, Umut, Teixeira
Adana Demirspor maçı kamp kadromuz. #ADSvBJK | #BoğazınKartalı pic.twitter.com/otj5OQCF7y— Beşiktaş JK (@Besiktas) February 13, 2022
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