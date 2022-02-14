Beşiktaş son anda yıkıldı!: Adana Demirspor 1-1 Beşiktaş

14 Şubat 2022 Pazartesi, 19:03

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor'a konuk oldu.

Alex Teixeira karşılaşmanın 31. dakikasında kaydettiği gol ile Beşiktaş’ı 1-0 önde geçirdi.

Karşılaşmanın 90+2. dakikasında ise Adana Demirspor, Samet Akaydin’in attığı gol ile beraberliği sağladı.

Beşiktaş bu sonuçla puanını 38’e çıkardı ve Süper Lig’de 7. sıradaki yerini korudu.

Adana Demirspor ise 41 puana ulaşarak 3. sıradaki yerini korudu.

İKİ GOL VAR'DAN DÖNDÜ

Mario Balotelli, karşılaşmanın 42. dakikasında attığı gol ile Beşiktaş karşısında durumu 1-1 yaptı. Ancak VAR hakemi Sarper Barış Saka, orta hakem Ali Şansalan'a pozisyonu incelemesini tavsiye etti.



Ali Şansalan, Balotelli'nin şutundan önce Matias Vargas'ın Rachid Ghezzal'ın ayağına bastığı ve faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

Karşılaşmanın 90+2. dakikasında attığı gol ile skoru 1-1 yapan Adana Demirsporlu Samet Akaydin, 90+5. dakikada bir kez daha fileleri havalandırdı. Ancak Samet Akaydin'in şutu sırasında Mario Balotelli'nin kalecinin önünü kapadığı ve ofsaytta olduğu gerekçesiyle, bu gol de iptal edildi.

YABANCI MADDE GELDİ

Maçın ikinci yarısında Yunsu Akgün'ün şut çekeceği sırada tribünden gelen yabancı madde, Ersin Destanoğlu'nun kafasına isabet etti. Pozisyonda gole izin vermeyen Ersin Destanoğlu kısa süre sonra başında kanama meydana geldiğini gördü ve sağlık görevlilerini çağırdı.



Karşılaşmanın 60. dakikasında sağlık görevlileri sahaya girerek Ersin Destanoğlu'na müdahalede bulundu. Siyah-beyazlıların genç kalecisi, bu müdahalenin ardından oyuna devam etti.

BEŞİKTAŞ'TA 5 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş, ligde son oynadığı Fraport TAV Antalyaspor maçına göre ilk 11'de 5 değişiklikle sahaya çıktı.

Teknik direktör Önder Karaveli, Adana Demirspor deplasmanında takımın ilk 11'ini Ersin Destanoğlu, Kerem Kalafat, Welinton, Vida, Rıdvan Yılmaz, Atiba, Necip Uysal, Ghezzal, Teixeira, Larin, Batshuayi ile oluşturdu.

Beşiktaş'ta 0-0 berabere kalınan Antalyaspor maçında ilk 11'de oynayan Pjanic kart cezası, Rosier de sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Karaveli, aynı kadrodaki Montero, Can Bozdoğan, Emirhan İlkhan'ı bu maçta yedek soyundurdu.

Bu oyuncuların yerine Kerem Kalafat, Welinton, Atiba, Ghezzal ve Larin ilk 11'de sahaya çıktı.

ADANA DEMİRSPOR'DA 1 DEĞİŞİKLİK

Ev sahibi takım Adana Demirspor ise ligde deplasmanda galip geldikleri Çaykur Rizespor karşılaşmasına göre ilk 11'de 1 değişiklik yaptı.

Teknik direktör Vincenzo Montella, bu maçta ilk 11'de Muric, Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Samet Akaydın, Kaan Kanak, Gökhan İnler, Stambouli, Yunus Akgün, Bjarnason, Vargas, Balotelli'ye yer verdi.

Akdeniz ekibinde Karadeniz ekibi karşısında ilk 11'de forma giyen Simon Deli bu maçta ilk 11'de yer almadı. Bu oyuncunun yerine Samet Akaydın ilk 11'de yer aldı.

TARAFTARLAR TRİBÜNLERİ DOLDURDU

Adana Demirspor taraftarları, maça büyük ilgi gösterdi. Yeni Adana Stadı'nın 33 bin kişilik tribünleri içinde ev sahibi taraftar için ayrılan bölümlerde büyük çoğunlukla yer doldu.

Öte yandan mavi lacivertli taraftarlar maçtan önce kale arkası tribündekiler Avrupa’ya gitmeyi sembolize eden üzerinde UEFA arması ve Adana Demirspor armalı uçak bulunan büyük boy afiş açtı. Maraton tribününde de "Yaşayan efsane geri döndü" yazılı afiş ile büyük boy Adana Demirspor arması açıldı.