İran'ın Galler galibiyeti sonrası büyük sevinç!

25 Kasım 2022 Cuma, 21:13

İran Milli Takımı'nın Katar'da düzenlenen 2022 FİFA Dünya Kupası maçında Galler karşısında aldığı galibiyetin ardından ülkenin birçok şehrinde sevinç gösterileri düzenlendi.

Başkent Tahran'da 5 ayrı noktada sinevizyonla halka açık maç izletilirken gollerden sonra izleyiciler ayağa fırlayarak birbiriyle sevincini paylaştı.

Maç bitiminin ardından arabalarla konvoy yapıp korna çalarak sevinç gösterisinde bulunan halk meydanlarda buluşarak marşlar okuyup sloganlar attı.

Başkent Tahran'ın Veliasr Caddesi ve Veliasr Meydanı'nda buluşan İranlılar ellerindeki bayraklarla galibiyet coşkusunu paylaşırken sosyal medyada yer alan görüntülere göre, ülkenin birçok şehrinde aynı sevincin paylaşıldığı görüldü.