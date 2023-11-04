İrfan Buz: 'Çok önemli bir puan'
ASTOR Enerji Şanlıurfaspor Teknik Direktörü İrfan Buz berabere kaldıkları Sakaryaspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Buz, 'Çok önemli bir puan' dedi.
ASTOR Enerji Şanlıurfaspor Teknik Direktörü İrfan Buz da deplasmanda bir puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.
Hafta içerisinde taktiksel değişiklikler yaptıklarını, farklı bir sistemle oynamak istediklerini anlatan Buz, kendi hatalarından kaynaklı rakibe pozisyon verdiklerini dile getirdi.
Mücadeleden dolayı takımını tebrik eden Buz, "Psikolojik anlamda bizim için çok önemli 1 puan olduğunu düşünüyorum, camiamız için de çok önemli. Önümüzdeki Ümraniye müsabakasına iyi motive olarak onun üzerine gitmek istiyoruz. 1 puan bizim için iyiydi. En son pozisyona tekrar izlemek gerekir, son saniyelerde 3 puanla buradan ayrılabilirdik." diye konuştu.
Buz, Sakaryaspor'a bundan sonraki maçlarında başarılar diledi.
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