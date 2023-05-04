İrfan Can Eğribayat: 'Galatasaray puan kaybedecek'
Fenerbahçeli İrfan Can Eğribayat, 0-0 biten Sivasspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Eğribayat, 'Galatasaray puan kaybedecek' dedi.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Sivasspor ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de kaleci İrfan Can Eğribayat, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Hedeflerinin kupayı kazanmak olduğunu söyleyen İrfan Can Eğribayat, "Kazanmak istiyorduk. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. İki ayaklı bir oyun. Bir sonraki maç evimizde olacak. Gol yemeden ve yenilmeden bitirdik en azından. Beraberliğe sevinecek durumda değiliz ama iş ikinci maça kaldı. Kupa da bizim için önemli bir hedef. Kupayı kazanmak istiyoruz." dedi.
"GALATASARAY PUAN KAYBEDECEK"
Son olarak ligdeki yarışa değinen İrfan Can, "Geriden gelmek daha iyi oluyor bizim için. Biz kazandıkça onlar panik yapıyor. Daha önce söylemiştim, puan kaybedecekler diye. Biz de yolda ufak tefek kazalar yaşıyoruz. Biz elimizden geleni yapacağız. Onlar bence yine puan kaybedecekler. Son maçta da onları yenip kupayı kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
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