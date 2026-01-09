Cumhuriyet Gazetesi Logo
İrfan Can Eğribayat'ın yeni takımı resmen belli oldu!

İrfan Can Eğribayat'ın yeni takımı resmen belli oldu!

9.01.2026 19:26:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
İrfan Can Eğribayat'ın yeni takımı resmen belli oldu!

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Fenerbahçe'den İrfan Can Eğribayat ve Eyüpspor'dan Yalçın Kayan ile anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Samsunspor, İrfan Can Eğribayat ve Yalçın Kayan'ı transfer ettiklerini açıkladı. Karadeniz ekibi, Fenerbahçe'den 27 yaşındaki file bekçisini kiralarken, Eyüpspor'dan Yalçın Kayan'ın bonservisini aldı.

Kırmızı beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Fenerbahçe A.Ş.'den İrfan Can Eğribayat ve ikas Eyüpspor'dan Yalçın Kayan'ın transferleri konusunda prensip anlaşmasına varmıştır. Sporcular, sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere Samsun'a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadeleri yer aldı.

İlgili Konular: #fenerbahçe #samsunspor #irfan can eğribayat

İlgili Haberler

TFF'den Süper Kupa açıklaması... Galatasaray - Fenerbahçe maçının saati değişti!
TFF'den Süper Kupa açıklaması... Galatasaray - Fenerbahçe maçının saati değişti! Turkcell Süper Kupa'da yarın 20.30'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanması planlanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin saati 18.45'e çekildi.
Guendouzi, Fenerbahçe'de ilk antrenmanına çıktı
Guendouzi, Fenerbahçe'de ilk antrenmanına çıktı Fenerbahçe, Galatasaray ile oynayacağı Turkcell Süper Kupa Final maçının hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı-lacivertlilerde yeni transferler Matteo Guendouzi ile Mert Günok da antrenmanda yer aldı.
Mert Günok'tan Fenerbahçe taraftarına mesaj!
Mert Günok'tan Fenerbahçe taraftarına mesaj! Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı milli kaleci Mert Günok kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.