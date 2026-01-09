Cumhuriyet Gazetesi Logo
Guendouzi, Fenerbahçe'de ilk antrenmanına çıktı

Guendouzi, Fenerbahçe'de ilk antrenmanına çıktı

9.01.2026 15:02:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Guendouzi, Fenerbahçe'de ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe, Galatasaray ile oynayacağı Turkcell Süper Kupa Final maçının hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı-lacivertlilerde yeni transferler Matteo Guendouzi ile Mert Günok da antrenmanda yer aldı.

Turkcell Süper Kupa finalinde yarın Galatasaray ile karşılaşacak Fenerbahçe, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirildi.

Yeni transfer Matteo Guendouzi, sarı-lacivertli ekiple ilk antrenmanına çıktı.

Salonda core çalışmasıyla başlayan antrenman, sahada yapılan ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle devam etti. Pas çalışmasının ardından yapılan taktiksel ve bireysel programlarla hazırlıklar tamamlandı. Fenerbahçe, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği Turkcell Süper Kupa finali yarın saat 20.30'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak.

İlgili Konular: #fenerbahçe #antrenman #Matteo Guendouzi

İlgili Haberler

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmüyordu... Premier Lig ekibinden En Nesyri'ye yakın takip!
Fenerbahçe'de kadroda düşünülmüyordu... Premier Lig ekibinden En Nesyri'ye yakın takip! Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde satış listesine koyduğu Youssef En-Nesyri'nin, Nottingham Forest'ın transfer listesinde olduğu iddia edildi.
Ertelenen Olympiakos - Fenerbahçe maçının tarihi belli oldu
Ertelenen Olympiakos - Fenerbahçe maçının tarihi belli oldu EuroLeague 14. haftasından ertelenen Olympiakos - Fenerbahçe Beko karşılaşması, 17 Mart Salı günü saat 21.15'te Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak.
Galatasaray derbisi öncesi... Fenerbahçe'nin yeni transferleriyle ilgili gelişme!
Galatasaray derbisi öncesi... Fenerbahçe'nin yeni transferleriyle ilgili gelişme! Turkcell Süper Kupa finalinde yarın ezeli rakibi Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de, yeni transferler Matteo Guendouzi ve Mert Günok’un lisansları çıkartıldı.