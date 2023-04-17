Yayınlanma: 17.04.2023 - 15:27

Güncelleme: 17.04.2023 - 15:27

Teknik direktör arayışındaki Trabzonspor’da, Nenad Bjelica ile menajerler aracılığıyla yapılan görüşmede önemli mesafe kat edildi. Trabzonspor yönetiminin prensip anlaşmasına vardığı Hırvat teknik adam, yüz yüze görüşmek üzere Türkiye’ye davet edildi. Bordo-mavililer, son detaylarda anlaşma sağlanması durumunda Bjelica ile sözleşme imzalayacak. Peki, Trabzonspor ile anılan Nenad Bjelica kimdir, nereli, kaç yaşında? Nenad Bjelica hangi takımlarda teknik direktörlük yaptı?

NENAD BJELİCA KİMDİR?

Nenad Bjelica, 20 Ağustos 1971 tarihinde Hırvatistan'ın Osijek ilçesinde dünyaya geldi.

Osijek'te doğan Bjelica, 1989-90 sezonunda yerel bir kulüp olan Metalac Olt'ta oynamaya başladı. Kısa sürede NK Osijek'e transfer oldu ve İspanya'ya gitmeden önce burada neredeyse dört sezon geçirdi.

Bjelica dört yıl boyunca Albacete Balompié'de oynadı ve bu süre zarfında takım 1994-95 sezonunda Copa del Rey'de yarı finale kadar yükseldi. 1996 yılında Real Betis'e transfer oldu ve 1996-97 sezonunda ikinci olan takımda yer aldı. Bir sonraki sezonu Las Palmas'ta geçiren Bjelica, bir yıl sonra Real Betis'e geri döndü. Sakatlıklar nedeniyle bu dönemde çok az maç oynadı ve 1999'un sonuna kadar Las Palmas'ta bir sezon daha geçirdi.

Bjelica daha sonra iki sezonluğuna Osijek'e döndü ve formunu geri kazanarak UEFA Kupası'nın üç aşamasında da takımıyla birlikte oynadı. Daha sonra 2000 yılında 1. FC Kaiserslautern'e transfer oldu ve 2004 yılında üst düzey futbolu bırakana kadar burada dört sezon geçirdi. Bjelica 2004-05 sezonunda VfB Admira Wacker Mödling takımında oynadı. Daha sonra, 30 Haziran 2008'de emekli olmadan önce İkinci Lig'de Avusturya kulübü FC Kärnten için oynadı.

NENAD BJELİCA ÖZEL HAYATI

Bjelica baba tarafından Karadağlı, anne tarafından Hırvat kökenlidir. 1997 yılında eşi Senka ile evlenmiştir. Çiftin, Luka ve Luan isimlerinde iki oğlu vardır. Babası Luka Bjelica da profesyonel futbolcudur.

NENAD BJELİCA MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Bjelica, Hırvatistan formasıyla ilk maçına Şubat 2001'de Avusturya'ya karşı oynanan bir hazırlık maçında çıktı ve toplam 9 kez milli oldu ve gol atamadı. Son uluslararası maçı, Haziran 2004'te Portekiz'de Fransa'ya karşı oynanan Avrupa Şampiyonası maçıydı. O yıl takımdan emekli oldu, aynı zamanda teknik direktör Otto Baric de değiştirildi.

NENAD BJELİCA TEKNİK DİREKTÖR KARİYERİ

Bjelica, teknik direktörlük kariyerine 15 Eylül 2007'de FC Kärnten'de futbolcu-antrenör olarak başladı. Oyunculuk kariyerini sonlandırdıktan sadece bir gün sonra, 1 Temmuz 2008'de tam bir menajerlik sözleşmesi imzaladı.

Bjelica, Mart-Aralık 2009 tarihleri arasında Lustenau 07'de, Mayıs 2010-Haziran 2013 tarihleri arasında Wolfsberger AC kulübünde teknik direktörlük yaptı. Bjelica, 17 Haziran 2013 tarihinde Austria Wien'in yeni teknik direktörü oldu. Kulüple birlikte 2013-14 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılmaya hak kazanarak son eleme turunda Hırvatistan şampiyonu Dinamo Zagreb'i mağlup etti. Bjelica 16 Şubat 2014 tarihinde görevden alındı. Austria Wien sezon sonunda UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanamadığı için sözleşmesi sona erdi.

Haziran 2014'te Serie B ekibi Spezia tarafından işe alındı. Spezia başında çıktığı 61 maçta, 21 galibiyet, 18 beraberlik, 18 mağlubiyet aldı. Ligdeki son üç maçını kaybeden Spezia'da, 22 Kasım 2015 tarihinde Bjelica ile yollar ayrıldı. 30 Ağustos 2016'da Polonya ekibi Lech Poznan'a teknik direktör olarak getirildi. 10 Mayıs 2018'de Lech'teki sözleşmesi feshedildi.

Bjelica, 15 Mayıs 2018'de Hırvatistan şampiyonu Dinamo Zagreb ile iki yıllık bir sözleşme imzaladı ve teknik direktörlük görevine getirildi. Dört gün sonra lig şampiyonluğunu kutlarken, 23 Mayıs'ta Hırvatistan Kupası'nı kazandı. 8 Kasım'da Dinamo, Spartak Trnava'yı yenerek 2018-19 UEFA Avrupa Ligi grup aşamasına katılmayı başardı. 18 Eylül 2019'da Bjelica, Dinamo'yu iki sezon sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Atalanta'ya karşı 4-0'lık bir galibiyetle yönetti. 16 Nisan 2020'de kulüp tarafından tüm teknik ekibin görevden alınmasının ardından Dinamo'nun Bjelica ile olan sözleşmesini feshettiği açıklandı.

Eylül 2020'de Hırvat kulübü Osijek, sezonun üç açılış maçını da kazanamayınca teknik direktörleri Ivica Kuleševic'i görevden aldı ve yerine Bjelica'yı getirdi. Bjelica, kulübe geldiği gibi ligde 10 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. 29 Ağustos 2022'de sözleşmesinin bitmesiyle birlikte kulüpten ayrıldı.

NENAD BJELİCA HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

1991-1993 Osijek

1993-1996 Albacete

1996-1998 Real Betis

1998-1999 Las Palmas

1999-2001 Osijek

2001-2004 1. FC Kaiserslautern

2004-2006 Admira Wacker

2006-2008 Kärnten

NENAD BJELİCA HANGİ TAKIMLARDA TEKNİK DİREKTÖRLÜK YAPTI?

2008-2009 Kärnten

2009-2010 Lustenau 07

2010-2013 Wolfsberger AC

2013-2014 Austria Wien

2014-2015 Spezia

2016-2018 Lech Poznan

2018-2020 Dinamo Zagreb

2020-2022 Osijek