Yayınlanma: 13.04.2023 - 17:23

Güncelleme: 13.04.2023 - 17:23

Alman Bild, maçın ardından Sadio Mane ve Leroy Sane'nin soyunma odasında kavga ettiğini duyurmuştu. Ayrıca Mane'nin, tartışma sırasında takım arkadaşına yumruk attığı öne sürülmüştü. Yine Bild'in haberine göre, bu olayın ardından Bayern Münih, Mane ile ilgili kararını verdi. Alman devinin, Senegalli futbolcuyu geçici olarak kadro dışı bıraktığı aktarıldı. Peki, Sadio Mane kimdir, kaç yaşında, nereli? Sadio Mane hangi takımlarda futbol oynadı?

SADİO MANE KİMDİR?

Sadio Mane, 10 Nisan 1992 tarihinde Senegal'de dünyaya geldi. Orta saha ve forvet pozisyonunda görev yapan yıldız futbolcu şimdilerde Bundesliga takımlarından Bayern Münih'te forma giymektedir. Ayrıca Senegal millî futbol takımında da oynamaktadır. Dünyanın en iyi oyuncularından ve tüm zamanların en büyük Afrikalı oyuncularından biri olarak görülen Mané, baskı yapmasıyla, top sürmesiyle ve hızıyla tanınmaktadır.

Sadio Mane, profesyonel kariyerine 19 yaşındayken, Ligue 2 kulübü Metz ile başladı; ancak yalnız bir sezonun ardından, 2012'de Avusturya kulübü Red Bull Salzburg'a transfer oldu. İki sezonda çıktığı 63 maçta 31 gol attı. 2014'ün yaz ayında ise, İngiltere kulübü Southampton'a transfer oldu. Mané 2015'te, takımının Aston Villa'yı 6-1 yendiği maçta 176 saniyede attığı üç golün ardından, en hızlı hat-trick dalında yeni bir Premier Lig rekoru kırdı.

Mane, 2016 yılında Premier Lig kulübü Liverpool için 34 milyon sterlinlik bir ücret karşılığında sözleşme imzaladı. Takımının 2018'de ve 2019'da arka arkaya UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ulaşmasına yardımcı oldu ve 2019'da kupayı kazandı. Ayrıca 2018-19 sezonunu, ligin en çok gol atan oyuncusu olarak bitirdi ve Premier Lig Altın Ayakkabı Ödülü'nün sahibi oldu. 2019–20 sezonu Premier Lig'i kazanarak, Liverpool'un 30 yıllık lig şampiyonluğu hasretinin sona ermesine yardımcı oldu. Ekim 2021'de Premier Lig'deki 100. golünü atarak bu başarıyı yakalayan üçüncü Afrikalı futbolcu oldu. Mané, 2019 Ballon d'Or ödülünde dördüncü ve 2022 Ballon d'Or ödülünde ikinci oldu. Bunların yanında, En İyi FIFA Erkek Oyuncusu alanında 2019'da beşinci, 2020'de dördüncü oldu.

SADİO MANE HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

2011-2012 Metz

2012-2014 Red Bull Salzburg

2014-2016 Southampton

2016-2022 Liverpool

2022- Bayern Münih

SADİO MANE MİLLİ TAKIM KARİYERİ

2012 Senegal U23

2012- Senegal

SADİO MANE BAŞARILARI

Avusturya Ligi: 2013-14

ÖFB-Cup: 2013-14

Londra 2012 Olimpiyat Oyunları, Senegal Takımı Oyuncusu

Premier League Altın Ayakkabı: 2018-19

Premier League Ayın Oyuncusu: Ağustos 2017, Mart 2019, Kasım 2019

Afrika'da Yılın Futbolcusu: 2019

UEFA Şampiyonlar ligi:2019