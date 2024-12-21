İrfan Can Eğribayat: "Taraftarlarımızdan özür diliyoruz"

Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat, deplasmanda Eyüpspor ile 1-1 kaldıkları maç sonrası konuştu.

İrfan Can Eğribayat:
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.12.2024 - 00:04

Fenerbahçe'nin file bekçisi İrfan Can Eğribayat, konuk oldukları İkas Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldıkları mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma hakkında konuşan 26 yaşındaki kaleci "Çok üzgünüz. Puan kaybettik. Taraftarlardan özür diliyoruz. Çok da iyi oynamadık. Birazcık daha fazla mücadele etmemiz lazım. Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #irfan can eğribayat #fenerbahçe #eyüpspor
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