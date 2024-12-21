İrfan Can Eğribayat: "Taraftarlarımızdan özür diliyoruz"
Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat, deplasmanda Eyüpspor ile 1-1 kaldıkları maç sonrası konuştu.
Fenerbahçe'nin file bekçisi İrfan Can Eğribayat, konuk oldukları İkas Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldıkları mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.
Karşılaşma hakkında konuşan 26 yaşındaki kaleci "Çok üzgünüz. Puan kaybettik. Taraftarlardan özür diliyoruz. Çok da iyi oynamadık. Birazcık daha fazla mücadele etmemiz lazım. Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz" ifadelerini kullandı.
Etiketler: #irfan can eğribayat #fenerbahçe #eyüpspor
Spor Haberleri
- Anadolu Efes, Partizan'a karşı hata yapmadı
- Ankaragücü'nde Kenan Koçak ile yollar ayrıldı!
- İrfan Can Eğribayat: Taraftarlarımızdan özür diliyoruz
- Ahmed Kutucu: 'Takımımı mücadelesi için tebrik ediyorum'
- Arda Turan'dan iddialara cevap
- Dusan Tadic: 'Erkek gibi sorumluluk almalıyız'
- Mourinho devre arası yaşananları açıkladı
- Berke Özer: 'Galibiyeti kaçıran biz olduk'
- Fenerbahçe'den dikkat çeken istatistik!
- Arda Turan, Fenerbahçe maçında kırmızı kart gördü!
En Çok Okunan Haberler
-
- Polisin vurduğu ünlü mimar kurtarılamadı
- Erdoğan'dan flaş 'Suriyeliler' açıklaması
- Bakanlık süreci gizli saklı yürütmüştü...
- Gazeteci Özlem Gürses gözaltına alındı
- Karaborsada 3 milyon TL’ye satıldı
- Almanya'da 'Noel pazarına' araçlı saldırı
- 'Neredeyse 2 hafta oldu'
- 'Cumhurbaşkanımızın yüzde 50 talimatından dolayı...'
- İkinci yılında 414 sayfada olmayanlar
- 10 milyon dolarlık ödülü kaldırdılar!