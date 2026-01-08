Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe Beko deplasmanda kayıp: Seriyi devam ettiremedi!

Fenerbahçe Beko deplasmanda kayıp: Seriyi devam ettiremedi!

8.01.2026 21:36:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Fenerbahçe Beko deplasmanda kayıp: Seriyi devam ettiremedi!

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 21. haftasında deplasmanda karşılaştığı Dubai Basketbol'a 92-81 mağlup oldu.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 21. haftasında, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai Basketbol ekibiyle deplasmanda karşılaştı.

SERİSİ SONA ERDİ

Coca-Cola Arena'da oynanan maçı temsilcimiz 92-81 kaybetti ve 4 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Fenerbahçe Beko, 7. mağlubiyetini alırken, Dubai Basketbol ise 10. galibiyetini elde etti.

Salon: Coca-Cola Arena

Hakemler: Carlos Peruga (İspanya), Milos Koljensic (Karadağ), Kristaps Konstantinovs (Letonya)

Dubai Basketbol: Wright 22, Bacon 15, Abass 2, Kabengele 14, Petrusev 2, Avramovic 1, Prepelic, Davis Bertans 3, Anderson 11, Sertaç Şanlı 2, Kamenjas 20

Fenerbahçe Beko: Hall 9, Horton Tucker 15, Tarık Biberovic 8, Melli, Birch 7, Baldwin 21, Melih Mahmutoğlu 3, Boston 2, Jantunen 13, Silva 1, Colson 2

1. Periyot: 24-22

Devre: 51-42

3. Periyot: 73-62

Beş faulle çıkanlar: 36.25 Tarık Biberovic, 39.09 Jantunen (Fenerbahçe)

İlgili Konular: #fenerbahçe #dubai #euroleague

İlgili Haberler

PFDK açıkladı: 489 isme bahis cezası!
PFDK açıkladı: 489 isme bahis cezası! Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis soruşturması neticesinde 489 ismin ceza aldığını açıkladı.
Mert Günok'tan Fenerbahçe paylaşımı: 'Ve gün gelir herkes evine döner'
Mert Günok'tan Fenerbahçe paylaşımı: 'Ve gün gelir herkes evine döner' Süper Lig ekibi Fenerbahçe ile sözleşme imzalayan milli kaleci Mert Günok, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Jose Mourinho için tehlike çanları çalıyor: İşte yerine gelecek en güçlü isim!
Jose Mourinho için tehlike çanları çalıyor: İşte yerine gelecek en güçlü isim! Portekiz Ligi Kupası'nın yarı finalinde Braga'ya 3-1 mağlup olarak elenen Benfica'da Jose Mourinho ile yolların ayrılarak yerine Ruben Amorim'in getirileceği iddia edildi.