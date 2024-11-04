Spor yazarları Trabzonspor - Fenerbahçe maçını yorumladı: 'Son dakika golü olmasa...'
Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Spor yazarları dev maçı kaleme aldı.
Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Trabzonspor karşısındaki galibiyetini değerlendirdi. İşte yapılan yorumlar...
"TARİHİ GOL"
Arif Kızılyalın: "İlk düdükle önde basan Trabzon etkiliydi. F.Bahçe 15 dakika kapandı sonra maça başladı, Uğurcan’ı geçememişlerdi ki Fred ağları sarstı. 2. yarı Trabzon yine sahne aldı, biri gri 2 penaltı ve Banza’nın soğukkanlı vuruşlarıyla öne de geçti. F.Bahçe yeniden vites yükseltince Dzeko usta işi golle 2-2’yi buldu. Banza’nın elle oynaması penaltıya benziyordu deneyimsiz hakem Oğuzhan Çakır “Devam” dedi. 90+12’de Amrabat, müthiş maçın kazananını ilan etti." (Cumhuriyet)
"HAYATİ 3 PUAN"
Hilmi Türkay: "Bir yıl önce iki takım arasında Trabzon’da oynanan maç sonrası yaşanan olaylardan ders alınmış olmalı ki kuş uçmadı bu kez. Trabzon ilk 20 dakika kurduğu baskıyla tarihi farka gidebilirdi. F.Bahçe yavaş yavaş kabuğundan çıkıp öne geçti. VAR’dan gelen Trabzon lehine ilk penaltı kararı ağırdı. İkincisine sözüm yok. Dzeko attı skor 2-2’ye geldi. Sonrası tam bir atan galip maçına dönüştü. Ve sahneye Amrabat çıktı. 90+12. dakikada öyle bir gol attı ki 3 puandan fazlasını getirdi." (Cumhuriyet)
"KALİTELİ KULÜBESİNE BAŞVURDU"
Uğur Meleke: "Fenerbahçe ilk 65-70 dakikası oldukça problemli geçen ancak oyuncu değişiklikleri sonrası ibrenin lehlerine döndüğü bir gündü. Şenol Güneş mücadele gücü bu derece yüksek, en üst seviye stresli bir günde 88 dakika oyuncu değiştirmedi (ya da kulübesi yetersiz olduğu için değiştiremedi). Jose Mourinho ise takımı iki penaltıyla 2-1 geriye düştüğü sırada kaliteli kulübesine başvurdu, oyuna sonradan giren Dzeko’nun, İrfan Can’ın, Filip Kostic’in hepsinin maçın kaderine tesir ettiğini söyleyebiliriz rahatlıkla. Bu isimlerin yanı sıra maça ilk 11’de başlayan ve savunmada-hücumda olağanüstü mücadele eden En-Nesyri de bu maçın en iyilerindendi." (Hürriyet)
"SEZONA DAMGA VURACAK"
Gürcan Bilgiç: "Muhtemelen bu sezona damga vuracak maçı izledik. Bu kez sahadaki ve VAR'daki hakemlerin kararlarıyla çok "gürültü" çıkacak. Ama nihayetinde "şampiyonluk" maçı izledik. Vazgeçmeyen, isteyen, risk alan Fenerbahçe karşısında, bu 90 dakikayı "sezonu kurtarma" maçı olarak belirleyen; oynayan Trabzonspor. Son saniyeye kadar heyecanı içinde taşıyan, kaçan golleriyle iki takımın da hak ettiği müthiş bir mücadele de vardı karşımızda . İki teknik adam "beraberlik" kelimesini sarf etmeden, lige damga vurmanın peşinde çıkardılar takımlarını. Hakem kararlarına rağmen ellerinden geleni yapan iki takım oyuncularına da helal olsun. Ne maç oldu ama…" (Sabah)
"ÇOK ÖNEMLİ 3 PUANIN SAHİBİ OLDU"
Ömer Üründül: "Trabzon'da müthiş mücadele, maça damga vuran hakem ve VAR kararlarıyla ilginç bir maç izledik. Mourinho, Trabzon'un ikinci golünden sonra hamlelere başladı, girenler doğruydu. Ama yürüyen Tadic'le formsuz Fred'i sahada tutarak ve çift santrfora dönerek rakibe aslında avantajlı bir ortam sundu. Sınırsız enerji harcayan Trabzonlu futbolcuların yorulmasıyla F.Bahçe yoğun bir baskı kurdu. Önce beraberliği buldu, sonra da uzatmanın son dakikasında Amrabat'la çok önemli 3 puanın sahibi oldu." (Sabah)
"BU MAÇ DAHA ÇOK KONUŞULUR"
İlker Yağcıoğlu: "2. yarının başında Trabzonspor'un baskısıyla karşılaşan Fenerbahçe 2 penaltıyla yenik duruma düştü. İlk penaltı, penaltı değildi.Sonrasında yine beraberliği yakalayan Fenerbahçe'nin bu sefer maçı kazanmaya yakın olan taraf olduğunu gördük. Kalan dakikalarda Fenerbahçeli oyuncuların çabası meyvesini verdi ve son dakikalarda gelen golle Fenerbahçe çok önemli bir deplasman galibiyetine imza atmış oldu. Aslında bu maçta oyundan çok hakem ön plana çıktı. Özellikle VAR hakemi çağırdığı ve çağırmadığı pozisyonlarla Fenerbahçe'nin tepkisini çekti. Bu maç daha çok konuşulur." (Takvim)
"SON DAKİKA GOLÜ OLMASA..."
Engin Verel: "Galatasaray'ın BAY geçtiği hafta, takipçilerinden Beşiktaş'ın kaybetmesiyle başladı. Bu pencereden bakıldığında Fenerbahçe için Trabzon deplasmanı daha kritik hale geldi. Kaybederse Galatasaray resmen BAY geçtiği haftadan 3 puan kazanmış gibi olacak. Bu maçı kaybetmek Fenerbahçe için şampiyonluk yarışından kopmak anlamına gelir. Amrabat'ın son dakikada attığı gol olmasa Fenerbahçe hak ettiği maçta puan kaybedecek ve belki de şampiyonluk yarışına havlu atacaktı. Yazık." (Akşam)
"TANSİYON HAPI OLMADAN MÜMKÜN DEĞİL"
Halil Özer: "Öyle bir maç oldu ki tansiyon hapı olmadan izlemek mümkün değil.Bana göre sadece bu sezonun değil son iki üç sezonun en güzel maçı oldu desek yalan olmaz. Korkunç bir mücadele vardı. Ama takım olarak daha kaliteli ve üstün olan Fenerbahçe hak edilen bir galibiyet aldı. Ancak Trabzonspor’un direnişini de unutmamak lazım. Fenerbahçe bu maçın kaybedilmesi halinde yerin dibine geçecek moral ve motivasyonun farkına vardı. Ve 2-1’den sonra gerçekten çok iyi oynadılar. Tüm ağırlıklarını koydular. Tabii bir de Dzeko ve İrfan Can’ın oyuna dahil olması ve Tadiç’in sorumluluk alması Fenerbahçe’nin hücum gücünü daha da artırdı. Ve sonuçta kendisi açısından ligin en zor deplasmanını galibiyetle hak ederek kazandılar." (Milliyet)
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