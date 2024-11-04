Spor yazarları Trabzonspor - Fenerbahçe maçını yorumladı: 'Son dakika golü olmasa...'

"TANSİYON HAPI OLMADAN MÜMKÜN DEĞİL"

Halil Özer: "Öyle bir maç oldu ki tansiyon hapı olmadan izlemek mümkün değil.Bana göre sadece bu sezonun değil son iki üç sezonun en güzel maçı oldu desek yalan olmaz. Korkunç bir mücadele vardı. Ama takım olarak daha kaliteli ve üstün olan Fenerbahçe hak edilen bir galibiyet aldı. Ancak Trabzonspor’un direnişini de unutmamak lazım. Fenerbahçe bu maçın kaybedilmesi halinde yerin dibine geçecek moral ve motivasyonun farkına vardı. Ve 2-1’den sonra gerçekten çok iyi oynadılar. Tüm ağırlıklarını koydular. Tabii bir de Dzeko ve İrfan Can’ın oyuna dahil olması ve Tadiç’in sorumluluk alması Fenerbahçe’nin hücum gücünü daha da artırdı. Ve sonuçta kendisi açısından ligin en zor deplasmanını galibiyetle hak ederek kazandılar." (Milliyet)