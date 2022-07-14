İrfan Can Kahveci'den Mesut Özil'e duygusal veda

İrfan Can Kahveci, Mesut Özil'in Fenerbahçe'den ayrılığı sonrası sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
14 Temmuz 2022 Perşembe, 09:07
İrfan Can Kahveci'den Mesut Özil'e duygusal veda
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İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mesut Özil'e veda mesajı paylaştı.

Milli futbolcu yaptığı açıklamada Mesut Özil'e öğrettikleri için teşekkür ettiğini belirterek şu sözleri kullandı:

"Küçük yaşlarda videolarını izleyip, sonrasında seninle aynı forma altında oynamak, senin o güzel kalbini görmek, seni tanımak, benim için çok büyük bir gururdu. Bana öğrettiğin herşey için sana teşekkür ederim. Her şey gönlünce olsun abim."


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