Son Dakika: Medipol Başakşehir, Mesut Özil transferini açıkladı

13 Temmuz 2022 Çarşamba, 17:05

Süper Lig'de mücadele eden Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Mesut Özil'i transfer etti. Turuncu-lacivertli ekip transferi 'Kır Zincirlerini' şarkısı ile açıkladı.

Başakşehir perşembe günü saat 12:00'de Mesut Özil için başkan Göksel Gümüşdağ'ın de katılımıyla imza töreni düzenleyecek.

2020-21 sezonunun devre arasında Fenerbahçe'ye imza atan Mesut Özil, 37 resmi maçta forma giyerken 8 gol, 3 asistlik performans sergiledi.