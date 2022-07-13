Son Dakika: Medipol Başakşehir, Mesut Özil transferini açıkladı
Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ile yollarını ayıran deneyimli futbolcu Mesut Özil'i kadrosuna kattığını duyurdu.
Süper Lig'de mücadele eden Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Mesut Özil'i transfer etti. Turuncu-lacivertli ekip transferi 'Kır Zincirlerini' şarkısı ile açıkladı.
#KırZincirlerini— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) July 13, 2022
@M10 pic.twitter.com/20XlJ6vfu8
Başakşehir perşembe günü saat 12:00'de Mesut Özil için başkan Göksel Gümüşdağ'ın de katılımıyla imza töreni düzenleyecek.
2020-21 sezonunun devre arasında Fenerbahçe'ye imza atan Mesut Özil, 37 resmi maçta forma giyerken 8 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
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