Son Dakika: Medipol Başakşehir, Mesut Özil transferini açıkladı

Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ile yollarını ayıran deneyimli futbolcu Mesut Özil'i kadrosuna kattığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
13 Temmuz 2022 Çarşamba, 17:05
Son Dakika: Medipol Başakşehir, Mesut Özil transferini açıkladı
Abone Ol google-news

Süper Lig'de mücadele eden Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Mesut Özil'i transfer etti. Turuncu-lacivertli ekip transferi 'Kır Zincirlerini' şarkısı ile açıkladı.

Başakşehir perşembe günü saat 12:00'de Mesut Özil için başkan Göksel Gümüşdağ'ın de katılımıyla imza töreni düzenleyecek.

2020-21 sezonunun devre arasında Fenerbahçe'ye imza atan Mesut Özil, 37 resmi maçta forma giyerken 8 gol, 3 asistlik performans sergiledi.


mesut özil fenerbahçe Medipol Başakşehir
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler