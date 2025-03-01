İrfan Can Kahveci’den PUMA Speedcat pop-up’a özel ziyaret
Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu İrfan Can Kahveci, İstanbul İstinyePark’taki PUMA Speedcat Pop-Up deneyim alanını ziyaret etti. Kendisi için özel olarak hazırlanan, üzerinde altın renkli “17” ve “İCK” işlemelerinin yer aldığı özel PUMA Speedcat ayakkabısını ilk defa burada deneyen Kahveci, “Modayı yakından takip etmeyi seviyorum. PUMA Speedcat’in hız ve stili bir araya getiren tasarımını çok beğendim,” yorumlarında bulundu.
Yarış kültürünü sokak modasıyla buluşturan ikonik sneaker PUMA Speedcat, İstanbul İstinyePark’taki PUMA Speedcat Pop-Up Experience ile sneaker tutkunlarını hız ve moda dünyasının heyecanlı atmosferine taşımaya devam ediyor.
Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu İrfan Can Kahveci, İstinyePark’taki PUMA Speedcat Pop-Up deneyim alanını ziyaret ederek sneaker ve yarış dünyasının buluştuğu bu eşsiz deneyimin bir parçası oldu. Alandaki yarış simülasyonunda keyifli dakikalar geçiren Kahveci, sahadaki başarılı performansını yarış oyununda da gösterdi. Başarılı futbolcuya, forma numarası olan “17” işlemesini taşıyan özel tasarlanmış PUMA Speedcat hediye edildi.
İkonik sneaker’ın kendine özgü ruhundan övgüyle bahseden Kahveci, “Modayı yakından takip etmeyi seviyorum. PUMA Speedcat hız tutkusunu günlük hayatta giyebileceğimiz çok şık bir tasarıma dönüştürmüş. Bu yüzden çok beğendim. PUMA’nın spor dünyasındaki mirasını modayla buluşturması, hem sahada, hem de günlük giyimimde motive ediyor ve enerjimi yükseltiyor” dedi.
PUMA Speedcat Pop-Up Experience, 2 Mart’a kadar İstinyePark -1. katta ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.
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