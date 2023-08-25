İrfan Can Kahveci'nin eşinden maç sonu paylaşım
Fenerbahçe'nin milli oyuncusu İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Kahveci, Twente maçının ardından bir paylaşımda bulundu.
Fenerbahçe'nin milli oyuncusu İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Kahveci, Twente maçında 2 gol atan İrfan Can için bir paylaşımda bulundu.
Eşinin performansını öven Gözde Kahveci, "Sen busun aşkım!" mesajıyla İrfan Can Kahveci'nin maçtan bir anını paylaştı.
İşte Gözde Kahveci'nin paylaşımı;
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