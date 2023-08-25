İrfan Can Kahveci'nin eşinden maç sonu paylaşım

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Kahveci, Twente maçının ardından bir paylaşımda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.08.2023 - 01:12
İrfan Can Kahveci'nin eşinden maç sonu paylaşım
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Fenerbahçe'nin milli oyuncusu İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Kahveci, Twente maçında 2 gol atan İrfan Can için bir paylaşımda bulundu.

Eşinin performansını öven Gözde Kahveci, "Sen busun aşkım!" mesajıyla İrfan Can Kahveci'nin maçtan bir anını paylaştı.

İşte Gözde Kahveci'nin paylaşımı;


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