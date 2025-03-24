İrlanda, Bulgaristan karşısında 2 golle galip

İrlanda, 2-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Bulgaristan'ı 2-1 mağlup ederek UEFA Uluslar B Ligi'nde kaldı.

İrlanda, Bulgaristan karşısında 2 golle galip
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 24.03.2025 - 10:02

UEFA Uluslar B Ligi Kümede Kalma mücadelesi rövanş maçında İrlanda ile Bulgaristan karşı karşıya geldi. Aviva Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi İrlanda 2-1'lik skorla kazandı.

İrlanda'ya galibiyeti getiren golleri 63. dakikada Evan Ferguson ile 84. dakikada Adam Uche Idah kaydetti.

Bulgaristan'ın tek golünü ise 30. dakikada Valentin Antov attı.

2-1'in rövanşında İrlanda, yeniden 2-1 kazanarak UEFA Uluslar B Ligi'nde kaldı.

Bulgaristan ise C Ligi'ne düştü.


Etiketler: #İrlanda #Bulgaristan #uefa uluslar ligi
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