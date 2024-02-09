İrlandalı basketbolculardan görülmemiş protesto: İsrailli oyuncular şoke oldu!
İrlanda Kadın Basketbol Takımı, 8 Şubat Perşembe günü Letonya'da oynanan EuroBasket Elemeleri ilk hafta mücadelesi öncesi İsrailli oyuncuları protesto etti.
İrlanda Kadın Basketbol Takımı, İsrailli oyuncuları maç öncesi protesto etti.
BBC'nin haberine göre İrlandalı basketbolcular, Letonya'nın başkenti Riga'da oynanan EuroBasket 2025 Elemeleri mücadelesi öncesi İsrailli oyuncular ile el sıkışmayı reddetti.
İRLANDA'DAN İSRAİLLİ OYUNCULARA PROTESTO
İrlandalı oyuncular ayrıca maçtan önce milli marşı söylemek için parkenin ortası yerine yedek kulübesinde yer aldı.
Maç öncesi İrlanda Basketbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada takımın, "geleneksel maç öncesi seremonisinde" yer almayacağı belirtilmişti.
ANTİSEMİTİZM İLE SUÇLANDILAR
Federasyondan yapılan açıklamada, İsrailli oyuncuların ve yetkililerin kendilerini antisemitizm ile suçlamaları nedeniyle böyle bir karar aldıklarını ifade etti.
İsrail koçu Sharon Drucker ise İrlandalı oyuncuların müsabakayı oynama konusundaki endişelerini dile getirmelerinin ardından yaptığı açıklamada, İrlanda'nın maçın sembolize ettiği şeye "saygı duymadığını" söylemişti.
Öte yandan İsrail, Riga'da oynanan karşılaşmayı 87-57 kazanarak EuroBasket Elemeleri'ne galibiyet ile başlamış oldu.
En Çok Okunan Haberler
-
- YRP'nin 3 büyükşehirde adayları belli oldu
- Son Hatay anketi paylaşıldı
- B sınıfı ehliyetler için motosiklet kararı!
- Soyer’den CHP lideri Özel'e ret
- 'Siyasi olmadığı bilgisine ulaştık'
- Sağanak yağış geliyor!
- Rıdvan Dilmen başkan adayını açıkladı
- Halk TV'den 'İrfan Değirmenci' açıklaması
- Serdar Ortaç yeni aşkını duyurdu!
- 'Varsayalım bütün suç benim...'