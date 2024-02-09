İrlandalı basketbolculardan görülmemiş protesto: İsrailli oyuncular şoke oldu!

İrlanda Kadın Basketbol Takımı, 8 Şubat Perşembe günü Letonya'da oynanan EuroBasket Elemeleri ilk hafta mücadelesi öncesi İsrailli oyuncuları protesto etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.02.2024 - 12:29
Abone Ol google-news

İrlanda Kadın Basketbol Takımı, İsrailli oyuncuları maç öncesi protesto etti.

BBC'nin haberine göre İrlandalı basketbolcular, Letonya'nın başkenti Riga'da oynanan EuroBasket 2025 Elemeleri mücadelesi öncesi İsrailli oyuncular ile el sıkışmayı reddetti.

İRLANDA'DAN İSRAİLLİ OYUNCULARA PROTESTO

İrlandalı oyuncular ayrıca maçtan önce milli marşı söylemek için parkenin ortası yerine yedek kulübesinde yer aldı.

Maç öncesi İrlanda Basketbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada takımın, "geleneksel maç öncesi seremonisinde" yer almayacağı belirtilmişti.

ANTİSEMİTİZM İLE SUÇLANDILAR

Federasyondan yapılan açıklamada, İsrailli oyuncuların ve yetkililerin kendilerini antisemitizm ile suçlamaları nedeniyle böyle bir karar aldıklarını ifade etti.

İsrail koçu Sharon Drucker ise İrlandalı oyuncuların müsabakayı oynama konusundaki endişelerini dile getirmelerinin ardından yaptığı açıklamada, İrlanda'nın maçın sembolize ettiği şeye "saygı duymadığını" söylemişti.

Öte yandan İsrail, Riga'da oynanan karşılaşmayı 87-57 kazanarak EuroBasket Elemeleri'ne galibiyet ile başlamış oldu.


İrlanda haberleri İrlanda Kadın Basketbol Takımı haberleri israil haberleri Protesto haberleri EuroBasket haberleri

İlgili Haberler

Kuralar çekildi: A Milli Takım'ın Uluslar Ligi rakipleri belli oldu!

Kuralar çekildi: A Milli Takım'ın Uluslar Ligi rakipleri belli oldu!
A Milli Takım'dan hazırlık maçı kararı!

A Milli Takım'dan hazırlık maçı kararı!
A Milli Takım'ın rakipleri belli oluyor!

A Milli Takım'ın rakipleri belli oluyor!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Galatasaraylı Derrick Köhn'ün gözlemci raporu ortaya çıktı: 'Sacha Boey'un sol ayaklısı'

Galatasaraylı Derrick Köhn'ün gözlemci raporu ortaya çıktı: 'Sacha Boey'un sol ayaklısı'
Manchester City, Erling Haaland ile kazandı!

Manchester City, Erling Haaland ile kazandı!
Yasemin Sakallıoğlu'ndan 'Cem Yılmaz' göndermesi: 'Ben 50 bin lira verip gülemem'

Yasemin Sakallıoğlu'ndan 'Cem Yılmaz' göndermesi: 'Ben 50 bin lira verip gülemem'
Sarhoş kadın tavanda ters durarak twerk yaptı! Başına gelmeyen kalmadı

Sarhoş kadın tavanda ters durarak twerk yaptı! Başına gelmeyen kalmadı
Çağdaş Atan: 'Bu sistemi değiştirin'

Çağdaş Atan: 'Bu sistemi değiştirin'
Galatasaray sahasında hata yapmadı!

Galatasaray sahasında hata yapmadı!
'Sihirli Annem'in Toprak ve Yavuz'u yeniden bir arada: 'Baba kız buluştuk'

'Sihirli Annem'in Toprak ve Yavuz'u yeniden bir arada: 'Baba kız buluştuk'
Asya Kupası’nda şampiyon yeniden Katar!

Asya Kupası’nda şampiyon yeniden Katar!
Acun Ilıcalı olaylı konsey hakkında ilk kez konuştu

Acun Ilıcalı olaylı konsey hakkında ilk kez konuştu
‘Sihirli Annem’in Toprak ve Yavuz’u yeniden bir arada

‘Sihirli Annem’in Toprak ve Yavuz’u yeniden bir arada
TV100'den ayrıldığını duyurmuştu... Ece Üner'in yeni adresi belli oldu

TV100'den ayrıldığını duyurmuştu... Ece Üner'in yeni adresi belli oldu
TFF 3. Lig’de skandal karşılaşma: 4 gözaltı kararı!

TFF 3. Lig’de skandal karşılaşma: 4 gözaltı kararı!