'İş Bankası Kortta!' İş Bankası Türkiye Tenis Federasyonu’nun ana sponsoru oldu!

Türkiye’nin toplumsal gelişimine yönelik birçok proje yürüten, gençlere ve çocuklara özel bir önem veren Türkiye İş Bankası, buna yönelik desteklerine bir yenisini daha ekledi. Banka, imkanları sınırlı, desteğe daha fazla ihtiyaç duyan bölgelerimiz başta olmak üzere tenisin yaygınlaştırılması, daha fazla çocuğun tenisle buluşması ve tenis alanında yetenekli çocuklara ulaşılması amacıyla Türkiye Tenis Federasyonu’nun (TTF) ana sponsorluğunu üstlendi.

TTF ve İş Bankası arasında gerçekleştirilen iş birliğiyle; tenis alanında sporcu gelişiminin sağlanması, antrenör kalitesinin artırılması, “Haydi Tenise” projesiyle okullara tenis malzemesi desteği verilmesi planlanıyor.

Ana sponsorluk Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Gençlik ve Spor Bakanlığı Sporcu Yetiştirme Daire Başkanı Ali Sosanoğlu, TTF Yönetim Kurulu, Yan Kurul Üyeleri, İş Bankası yöneticileri ve milli sporcuların katıldığı toplantıyla duyuruldu.

“BÜYÜK HAYALLERE ULAŞMANIN ANAHTARI GÜÇ BİRLİĞİ”

Hakan Aran, toplantıda yaptığı konuşmada, Eylül ayında “Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Tenis Şampiyonası"na destek verdiklerini duyurduklarında, Türkiye Tenis Federasyonu ile daha uzun bir yolculuğa çıkma yönündeki isteklerini dile getirdiklerini vurguladı. Yıl bitmeden çalışmaların tamamlandığını ve bugün Türkiye Tenis Federasyonu'nun ana sponsorluğunu gururla duyurma noktasına geldiklerini söyleyen Aran, “Ben bu konuda sadece Tenis Federasyonumuza değil, Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığımıza da teşekkür ediyorum. Eğer büyük hayaller peşindeyseniz, büyük hayaller için yola çıkıyorsanız güç birliğinin başarıya ulaşmanın anahtarı olduğuna inanan bir kurumuz. Biz şimdiye kadar gerçekleştirdiğimiz Bilim Kuşağı Atölyeleri gibi birçok projede iş birliğinin ne kadar önemli olduğunu çok yakından gözlemleme fırsatı bulduk” dedi.

“BAŞARI HİKAYELERİ KARTOPU ETKİSİ YARATACAKTIR”

Teniste başarılı unvanlı sporculara işaret eden Aran, “Federasyon ile başlattığımız iş birliğiyle, başarılı sporcularımızı açık tenis şampiyonu yapacak bir yolculuğa çıkartmayı hedefliyoruz. Çünkü biliyoruz ki bir şampiyon çıkarsa, bu, kartopu etkisi yaratacak; başarı hikayeleri çoğalacak. O yüzden ilk başarı hikayesini yazabilmek çok önemli” diye konuştu.

Tenis Federasyonu ana sponsorluğunun üç sac ayağı bulunduğunu belirten Aran, şöyle devam etti: “Birincisi; ‘Haydi Tenise’ projesiyle okullarımıza malzeme desteği veriyoruz. Çocuklarımıza ilköğretim sınıflarında tenis raketi, tenis topu, tenis oynayabileceği malzeme sağlıyoruz. Bu, tenis sporunu tabana yaymak için önemli. İkincisi; çocuklarımızı okullarında bulup keşfedecek, onlara ilk eğitimlerini verecek olan beden eğitimi öğretmenlerimiz için Antrenör Gelişim Programı düzenliyoruz. Ortaya koyduğumuz hedeflere ulaşmanın ancak antrenör sayısını artırmaktan geçtiğini biliyoruz. Üçüncüsü; yeni yeteneklerin keşfedilerek gelişimlerinin destekleneceği, milli takıma seçilmelerine vesile olacak Türkiye İş Bankası Türkiye Tenis Ligi…

Her yaşta her bölgede tenisle tanışmış, tenis kültürünü benimsemiş yeni bir neslin yetiştiği şampiyon Türkiye vizyonu ile başlattığımız bu heyecan verici iş birliğinin ülkemiz için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, Tenis Federasyonumuza ve Federasyonumuzun Başkanı Şafak Müderrisgil’e yürekten teşekkürlerimi sunuyorum.”

TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU’NA 20 YILLIK İŞ BİRLİĞİ İÇİN TEŞEKKÜR…

Hakan Aran, 20 yıldır Türkiye Satranç Federasyonu’nun ana sponsorluğunu yürüttüklerini hatırlatarak, satrançta Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın katkılarıyla ülkemizin büyük bir başarı ortaya koyduğunu, bunu sürdürebilir kılacak mekanizmaların oluşturulduğunu ifade etti. Türkiye’nin satrançta dünyada saygın bir noktaya geldiğini vurgulayan Aran, konuşmasını şöyle sürdürdü: “40 binin üzerinde ilköğretim okulunda satranç sınıfları açtık. Bu alanda artık dünya şampiyonu çocuklarımız çıkıyor. Satrancın ülkemizde güçlü bir yapıya kavuştuğunu görmenin ve daha bilinir, daha görünür bir spor dalı hale gelmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. 2025 sonunda Türkiye Satranç Federasyonu ana sponsorluğumuzu tamamlıyoruz. Ama kalbimiz genç satranç sporcularımızla birlikte atmaya, onların başarılarıyla gururlanmaya devam edecek. Bu vesileyle Türkiye Satranç Federasyonumuzun tüm yöneticilerine içtenlikle teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum.”

“TÜRK TENİSİNDE BÜTÜNSEL BİR DÖNÜŞÜM BAŞLATIYORUZ”

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, Türkiye İş Bankası ile hayata geçirilen iş birliğinin, Türk tenisinin tabana yayılması, sporcu gelişiminin güçlendirilmesi ve rekabet ortamının yeniden yapılandırılması açısından tarihi bir adım olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Bugün duyurduğumuz iş birliği, federasyonumuzun temellerini attığı dönüşüm sürecini çok daha güçlü, sürdürülebilir ve ülke geneline yayılan bir yapıya taşıyor. İş Bankası’nın vizyoner desteğiyle; tenis kültürünü sadece belirli bölgelerde değil, Türkiye’nin her köşesinde güçlendirmeyi ve çocuklarımızı tenisle erken yaşta buluşturmayı hedefliyoruz.”

“HAYDİ TENİSE PROJESİ İLE TÜM ÇOCUKLARA FIRSAT EŞİTLİĞİ”

Müderrisgil, İş Bankası desteğinin özellikle “Haydi Tenise Projesi” kapsamında büyük bir ivme kazandıracağını vurguladı:

“2025 yılında depremden etkilenen 11 ilde başlattığımız pilot uygulamada binlerce çocuğumuzu tenisle tanıştırdık. Bu proje, tenis malzemesi desteği, öğretmen eğitimleri ve sosyal etki ölçümleriyle Türkiye’de ilk kez kapsamlı bir tenis seferberliği başlattı. İş Bankası’nın katkısıyla bu etkiyi çok daha geniş bir coğrafyaya yayacak, daha fazla çocuğun sporla tanışmasına ve tenisle kendi yolunu bulmasına imkân sağlayacağız.”

“TÜRKİYE TENİS LİGİ VE YENİ HAYATA GEÇİRİLEN GELİŞİM LİGİ İLE GÜÇLÜ BİR REKABET EKOSİSTEMİ KURUYORUZ”

TTF Başkanı, yeniden yapılandırılan lig sisteminin iş birliğinin en kritik unsurlarından biri olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Türkiye Tenis Ligi’nin yıllardır ihtiyaç duyduğu dönüşümü hayata geçiriyoruz. 18 Yaş Altı Takımlar Şampiyonası ve mevcut lig yapısının arasındaki boşluğu dolduran ‘Gelişim Ligi’ ile 12–14 yaş sporcularımızın erken yaşta takım rekabetine dahil olmasını sağlayacağız. Bu lig, hem kulüplerimizin gelişim süreçlerini standartlaştıracak hem de uzun vadede Türk tenisinin performans seviyesini yukarı çekecek.”

“EĞİTİMİ MERKEZE ALAN ANTRENÖR GELİŞİM PROGRAMI İLE KALİTEYİ ARTIRIYORUZ”

Müderrisgil, tenis ekosisteminin güçlenmesinde eğitimin merkezi bir rol oynadığını belirtti:

“Antrenör Gelişim Programı ile beden eğitimi öğretmenlerinden performans antrenörlerine kadar tüm seviyeleri kapsayan, sürekli ve güncel bir eğitim modeli oluşturuyoruz. Ulusal ve uluslararası uzmanların katılacağı seminerler ve resmi TTF sertifikasyon süreci, antrenörlük kalitesini yükseltecek; sporcularımızın gelişimini olumlu yönde etkileyecek. Bu program, Türk tenisinin geleceğine yapılmış uzun vadeli bir yatırımdır.”

“İŞ BANKASI İLE KURDUĞUMUZ BU GÜÇLÜ ORTAKLIK GELECEĞE ATILMIŞ BİR İMZADIR”

Müderrisgil, konuşmasını federasyonun vizyonunu vurgulayarak tamamladı:

“Türkiye’de ilk kez; tabana yayılma, rekabet ve eğitim unsurlarını aynı yapı içinde birleştiren entegre bir tenis ekosistemi oluşturuyoruz. İş Bankası’nın desteği bu vizyonu gerçeğe dönüştürmemizde kilit rol oynayacak. Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Milli Eğitim Bakanlığımıza ve Türkiye İş Bankası’na Türk tenisinin geleceğine gösterdikleri bu güçlü destek için içtenlikle teşekkür ediyorum. Bu yolculuk, sadece bugünün değil, geleceğin spor kültürünü inşa edecektir.”

TÜRKİYE TENİSİNİN GELECEĞİ PROGRAMI

Program;

• Türkiye İş Bankası “Türkiye Tenis Ligi”ni

• Türkiye İş Bankası “Antrenör Gelişim Programı”nı

• “Haydi Tenise Projesi” kapsamında okullara tenis malzemesi desteği sağlanmasını içeriyor.

TÜRKİYE İŞ BANKASI TÜRKİYE TENİS LİGİ

Türkiye Tenis Ligi’nde bugüne kadar bulunan iki temel lig sistemi vardı:

- 18 Yaş Altı Takımlar Şampiyonası (13-18 yaş aralığı)

- Alt yaş sınırı 14 olan, üst yaş sınırı bulunmayan Türkiye Tenis Ligi

Bu iki yapı arasında 12–14 yaş sporcularının kulüpler arası rekabete sistemli biçimde dahil olabileceği bir köprü eksikti. Genç sporcular, ulusal ölçekte takım deneyimi kazanmadan 14 yaş üstüne geçiyor ve teknik–taktik gelişimde önemli bir fırsat penceresi kaçıyordu. “Gelişim Ligi” tam olarak bu boşluğu doldurmak üzere 12-14 yaş aralığı için tasarlandı.

Türkiye Tenis Ligine 2026 yılı itibari ile eklemlenecek “Gelişim Ligi” nin filiz vermeye başlaması ile önümüzdeki yıllarda tüm kademelerde oynanan, rekabetin yüksek olduğu, bölgesel temsil gücünün zirvede olduğu, seyir zevki yüksek , ulusal medyada görünürlüğü artmış bir lig yapısı devreye girecek.

Gelişim Ligi; genç sporcuların doğru yaşta doğru rekabetle buluşmasını, kulüplerin gelişim süreçlerinin standartlaşmasını ve Türk tenisinin uzun vadeli güçlenmesini hedefleyen yapısal bir dönüşüm adımıdır.

• Türkiye Tenis Liginin 2026 yılı itibariyle daha küçük yaş gruplarını da kapsayacak olan ‘Gelişim Ligi’ ile yıla yayılması ve kulüplerin erken yaşlardan itibaren sporcularını takım şampiyonalarına hazırlamaları bekleniyor. Bu süreç aynı zamanda kulüpler arasında rekabeti güçlendirecek ve Türkiye Tenis Ligi’nin her aşamasında sportif kaliteyi artıracak.

• 12-14 yaş grubundaki sporcuların da yer alacağı ligde, yeni yeteneklerin keşfedilerek gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanıyor. Bu yaş grubundaki sporcular için kulüplere sağlanacak destek hem kulüpler hem de sporcu aileler için itici güç olacak, İş Bankası tarafından verilecek olan organizasyon desteği ligin sürdürülebilirliğini sağlayacak.

• Gelişim Ligi yapılandırılırken önceden beri süregelen 18 Yaş Altı Takımlar Şampiyonası ve 14 Yaş Üstü Türkiye Tenis Ligi oynanmaya devam edecek.

Türkiye İş Bankası Antrenör Gelişim Projesi

• Tenis ekosisteminin kalitesini ve sürdürülebilirliğini garanti altına alan entegre bir eğitim ve gelişim modeli olarak tasarlanan proje; ‘Haydi Tenise Projesi’ kapsamındaki beden eğitimi öğretmenlerinden performans sporcularını yetiştiren antrenörlere kadar her seviyeye özel, ihtiyaç odaklı bir eğitimi içeriyor.

• Ulusal ve Uluslararası uzmanların yanında akademisyenlerin de katılımı ile düzenlenecek Uluslararası Antrenör gelişim seminerleri sonucunda, tüm katılımcılara verilecek resmi TTF Sertifikası, programın değerini pekiştirecek unsurlar arasında yer alıyor.

HAYDİ TENİSE PROJESİ

• “Her yaşta, her bölgede tenisle tanışmış, tenis kültürünü benimsemiş yeni neslin yetiştiği bir Türkiye" vizyonuyla TTF tarafından 2025 yılında 11 deprem ilinde başlatılan projede; ortaokul düzeyindeki öğrencilerin tenisle tanıştırılması ve bu spora olan ilginin artırılması, tenis kültürünün yaygınlaştırılması hedefleniyor. Proje çerçevesinde, İş Bankası desteğiyle 2026 yılında ilk etapta 11 ilimizde daha, belirlenecek okullara tenis malzemesi gönderilmesi hedefleniyor.

• "Haydi Tenise Projesi", Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi desteği ile yürütülmektedir.

• TTF 2025 yılında depremden etkilenen 11 ilde 20 ortaokuldaki öğrencilere raket ve file gönderdi. 2026 yılında, İş Bankası’nın desteğiyle 11 seçilmiş ilde 1.100 öğrenciye ulaşılacak şekilde tenis malzemesi gönderimi hedefleniyor.