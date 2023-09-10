İsim değişikliği için yetki verilmişti: Fenerbahçe'ye 'Atatürk Stadyumu' engeli

Stadyum isminin 'Atatürk Stadyumu' olarak değiştirilmesi için Genel Kurul Toplantısı'nda yönetim kuruluna yetki veren Fenerbahçe, sürpriz bir engelle karşılaşabilir.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.09.2023 - 10:34
İsim değişikliği için yetki verilmişti: Fenerbahçe'ye 'Atatürk Stadyumu' engeli
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Fenerbahçe Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurulu'nda, yönetim kuruluna stadyumun adının "Atatürk Stadyumu" olarak değiştirilmesi için yetki verilmesinin ardından sürpriz bir detay ortaya çıktı.

Sporx'in haberine göre, resmi karar için Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan onay alması gereken Fenerbahçe, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün "Tesislere Ad Verme Yönetmeliği'nde" yer alan maddeler, sarı-lacivertli kulübe engel olabilir.

İlgili maddeler şu şekilde;

"1- Gerçek ve tüzel kişiler tarafından açılan, işletilen özel beden eğitimi ve spor tesislerine Atatürk'e ilişkin adlar ve sıfatlar verilemez.

2- Bir şehirde benzer tesislerden sadece bir tanesine Atatürk'e ilişkin adlar verilebilir."

ATATÜRK OLİMPİYAT STADYUMU ENGEL OLABİLİR

İlgili maddelere göre İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu ismiyle bir stadyumun bulunması, Fenerbahçe'nin "Atatürk Stadyumu" hayalinin önüne geçebilir. 


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