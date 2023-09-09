Fenerbahçe kararını verdi Stadyum ismi 'Fenerbahçe Atatürk Stadyumu' oldu!

Yayınlanma: 09.09.2023 - 18:11

Güncelleme: 09.09.2023 - 18:11

Fenerbahçe'nin yeni stadyum ismi Fenerbahçe Atatürk Stadyumu oldu. Tüzük Tadil Kongresi'ne katılan 8582 üyenin tamamı, stadyumun isminin Fenerbahçe Atatürk Stadyumu olarak değişmesi için yönetim kuruluna yetki verdi.

Stadyumun ismi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gerekli izin aldıktan sonra resmileşecek.

ALİ KOÇ: "SARAÇOĞLU İSMİ YAŞATILACAK"

Ali Koç oylamaya geçilmeden önce söz alarak bir büyük kulübün stat isminin Atatürk olmasının en çok Fenerbahçe'ye yakışacağını söyledi. İşte Ali Koç'un Atatürk Stadı ile ilgili sözleri:

"Stadyumumuzun isminin Atamız'ın adını taşıması… Görüş, öneri, toplantılardaki sözler, söylemler sonrası harekete geçtik. Çok enteresandır, birkaç kişiden Şükrü Saraçoğlu ismi ne olacak soruları aldım. Tabii ki bu süreci yönetirken, ilerletirken ilk yaptığımız işlerden biri Saraçoğlu ailesiyle görüşmek oldu. Kendilerini ziyaret edecektik. Saygın ve nazik aile olduklarını gösterdiler, siz değil biz geliriz deyip sağolsunlar kulübe geldiler. Niye geldiklerini gayet iyi biliyorlardı. Bir türlü konuya giremedik. Tarihten, yıllardan, aileden, Fenerbahçemiz'den, Türkiyemiz'den bahsettik bahsettik, bir türlü konuya gelemedik. 1 saat geçti, Yılmaz Bey'e 'Esas konumuza gelelim' dedim. 'Gerek yok, lütfen gerekeni yapın' dedi aile. Saraçoğlu ismi kesinlikle yaşatılacak. Bundan zerre kadar şüpheniz olmasın.

'ATATÜRK OLACAKSA EN ÇOK BİZE YAKIŞIR'

"Büyük kulüplerden birinin stadının isminde Atatürk olacaksa, bu da en çok bize yakışır. Sizlerden onay aldığımız takdirde, gerekli yasal süreçler başlatılacak. Devletimizin kapısını çalacağız. Onların bizi anlayışla karşılayacağına dair zerre şüphem yok. İnşallah yanılmıyorumdur."

"Muhtelif görüşler oldu, stadımıza nasıl sponsor olacak soruları oldu. İçiniz rahat olsun, biz her şeyi düşündük. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında, Atasına sıkı sıkıya bağlı olan; Atasının sempatisini ve övgüsünü kazanmış Fenerbahçe'nin mabedinin Atatürk ismini taşımasının uygun olacağını düşünerek sizlerin onayına getirdik."