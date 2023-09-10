Stadyuma ulu önderin adının verilmesi oybirliğiyle kabul edildi: Fenerbahçe ‘Atatürk’ dedi

Yayınlanma: 10.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 10.09.2023 - 04:00

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün tüzük genel kurulunda Sarı-Lacivertli futbol takımının maçlarını oynadığı Şükrü Saracoğlu Stadı’na Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün adının verilmesi katılan 8 bin 500 üyenin oybirliğiyle kabul edildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gerekli onay için devlet makamlarıyla görüşmelere hemen başlayacaklarını belirtti.

Koç, “Bu camia Atatürk’ün ışığında her zaman yürüyecektir. Türkiye Cumhuriyetimizin 100. yılında Atasına sıkı sıkı bağlı olan Fenerbahçe Spor Kulübü’nün, Atasının sempatisini ve övgülerini haketmiş Fenerbahçe’nin mabedinin adının Atatürk ismini taşımasının çok uygun olacağını düşündük. Büyük kulüplerden birinin stadının adı Atamızın olacaksa bu da en çok bize yakışır. Şükrü Saracoğlu ismi, Fenerbahçe dünyasında bir yerde yaşatılacak şüpheniz olmasın” dedi. Koç’un konuşması sırasında ve kararın alınmasının ardından üyeler “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” şeklinde tempo tuttu.

EDA'NIN HEYKELİ DİKİLİYOR

Ali Koç, Filenin Sultanları’nın ve Fenerbahçe Opet’in kaptanı milli voleybolcu Eda Erdem Dündar’ın heykelinin dikileceğini açıkladı.

Koç, “Alex, Lefter, Can Bartu gibi Eda Erdem’in de heykeli olacak” derken, üyeler bu kararı uzun süre ayakta alkışladı. Eda, “Başkanımız sayın Ali Koç’un yaptığı konuşmayı; kalbimde büyük bir gururla, içimde büyük bir heyecanla, gözlerim dolu dolu dinledim. Verdiğiniz değer, gösterdiğiniz kıymet ve her zaman sağladığınız desteğiniz için büyük Fenerbahçe camiasına şükranlarımı sunuyorum. Dünyanın en mutlu insanıyım” mesajını paylaştı. 8 bin 500 üyenin katıldığı genel kurulda tüzükte yapılan değişiklikle kulüp başkanı 3 yıl 4 dönem yani 12 sene süreyle görev yapabilecek. Tüzükte, itirazlara rağmen divan kurulu üyeliğine kabul süresi 25 yıl olarak kaldı.