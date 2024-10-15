Işın Çelebi: "Beşiktaş ve Fenerbahçe ittifak kurdu"

Yayınlanma: 15.10.2024 - 20:23

Güncelleme: 15.10.2024 - 20:23

Galatasaray Eski 2. Başkanı Işın Çelebi, Radyospor'da Beşiktaş ve Fenerbahçe için açıklama yaptı.

Işın Çelebi, "Gerçekleştirdiğimiz son kongre şunu gösterdi: Galatasaray'ı karşısındaki rakipler birleşip, aşağıya çekmeye çalışsalar bile, Galatasaray bir istikrar çizgisi yakalamıştır. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Galatasaray'a karşı ittifak kurmaları kendileri açısından çelişki oluşturuyor. Her iki kulübün başkanları birbirini tamamlayan demeçler veriyorlar. Biri bir gün konuşursa, öteki ertesi gün konuşuyor" dedi.

"BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE'NİN YAN KURULU GİBİ"

Sözlerine devam eden Çelebi, "Beşiktaş, Fenerbahçe'nin yan kuruluşu gibi oldu. Bu çok açık ortaya çıkıyor. Ama ben bunu çok önemsemiyorum. Bu stratejik yönetimde 5. kol faaliyeti uyguluyorlar; ama bu bir ilkeli olmak meselesi. İlkeli ve başarılı olmak. Gördüğüm kadarıyla Galatasaray yoluna devam edecek; çünkü kendi özgücüne dayanarak mücadele ediyor" şeklinde konuştu.

"İKİNCİ, ÜÇÜNCÜ SIRA İÇİN MÜCADELE ETSİN"

Çelebi, "Galatasaray'da onun bunun yardımıyla iş yapmış insan yok. Bu tür insanlar hayatta başarılı olamaz. Son 2 yılın hakem hataları incelensin. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak? Fenerbahçe ne yaparsa yapsın Galatasaray'ın önüne geçemez. Beşiktaş başkanını da yakından tanıyorum. Onlar ikinci, üçüncü sıra için mücadele etmeliler" ifadelerini kullandı.