Işıtan Gün'den Barış Alper Yılmaz açıklaması! 'Linç etmek doğru bir taraftar tutumu değil'

Galatasaray eski yöneticisi Işıtan Gün, Radyospor'a özel açıklamalarda bulundu. Gün, Barış Alper Yılmaz’ı transfer ettiği için dönemin televizyon yorumcuları tarafından ağır eleştirildiğini söyledi.

İşte Işıtan Gün'ün açıklamaları...

''Mevcut yönetim malî konularda başarılı işler yapıyor. Galatasaray 2025 yılının bu kısmına kadar olan bölümde 1 milyon forma sattı. Bu rekor düzeyde başarı. Biz 2012 yılında 430 bin forma satarken, Barcelona, Real Madrid 1 milyon satıyordu bu rakama tüm dünyadaki satışlarıyla ulaşıyordu. Biz ise yüzde 90 yurtiçi satışlarla bu sayıya ulaşmıştık. Bu sezon lig bitmeden 1 milyonu bulduk. Yıl sonuna kadar bir buçuk milyon seviyesine ulaşabilir.

Barış Alper'in transferinde kulüpler düzeyinde bu anlaşmayı ben yapmıştım. 18 milyon TL düzeyinde bir anlaşmaydı. O zamanki kurla 750 bin Euroydu. O zamanki yönetim kurulunda herkes Barış Alper'in transferine karşı çıkmıştı. Fatih Terim'in listesinde Barış Alper vardı. Ben de bunun üzerine Galatasaray'ın Barış alırsa bu oyuncunun değerinin 1 yıl sonra 10 milyon Euro'ya çıkacağını, yoksa adımı değiştireceğimi söyledim. O dönemki başkanımız Burak Elmas bunu üzerine onay verdi. Transferi yaptık. Televizyonlarda bangır bangır herkes bunun nasıl fahiş bir transfer olduğunu iddia ediliyorlardı. Şimdi Barış iyi performans sergileyince herkes bu transferi sahipleniyor. O kadar çok insan Barış'ı transfer etmiş ki, sanırım bir tek ben etmemişim. Başarıyı herkes sahipleniyor, başarısızlık öksüz kalıyor.

Barış'ı Kazanmak En Doğru Yol

Ben onun Avrupa'ya gitmesini bekliyordum. "Antrenmana çıkmamasıyla ilgili paylaşımı yadırgadım. Olayın bu noktaya gelmemesi gerekirdi. Konuyu kişiselleştirmekten çıkarmamız gerekiyor. Barış bir hata yapmıştır ama önemli olan onu kazanmak. Herkes hata yapar; biz onun ailesiyiz, tartışırız ama yine yolumuza birlikte devam ederiz. Avrupa'da başarıyı hedefliyoruz."

Barış'ın antrenmana çıkmaması, paylaşımı doğru değil. Ama olayın bu noktaya gelmemesi gerekirdi. Yöneticiler sana söz verdik, teklif gelirse bırakırız dememeli. Barış'ı linç etmek doğru bir taraftar tutumu değil. Barış hata yaptı, kazanmak lazım. Okan hoca onu kazanmak adına mükemmel bir açıklama yaptı. Başkanımızla birkaç defa görüştüm. Keçiörengücü ile konuşup, yüzde 20 hakkının belirli bir para karşılığında ortadan kaldırılması üzerine anlaşma sağlanmalıydı. Yönetimimiz bunu yapmadı. Bu büyük bir hata. Hasan Şaş'ın Barış'la ilgili yaptığı açıklama mükemmeldi. Hasan benim gördüğüm en iyi Galatasaraylı. Bence mesele kapandı. Galatasaray Barış meselesini kaosa dönüştürmeden çözdü.

Aracıların Cahilce Ürettiği Argümanlar

"Barış'ın maaşı ne kadar ki 50 milyon Euro istiyorlar'' sözü için ise ''Barış'ın yanındaki kişilerin ''Maaşı bu kadar olan oyuncu için 50 milyon Euro istenmez'' diyerek ürettikleri açıklama ancak cahillikle açıklanır. Oyuncunun bonservisi ile maaşı arasında dünyanın hiçbir yerinde böyle bir bağıntı yoktur. 1 milyon Euro kazanan oyuncuların 50 milyon Euro değerlerle satıldığının sayısız örneği var. Bu kişilerin söylediklerinin pratikte hiçbir gerçekliği yok. Bir oyuncu ne kadar çok kulüp değiştirirse, menajerler o kadar çok para kazanıyor. O yüzden Barış'ın Arap takımına gitmesi yönünde telkinde bulunuyorlar. Daha önce Galatasaray'a bazı menajerler o kadar fütursuzca yerleşmişler ki, 'benden geçmeden Galatasaray'a kimse oyuncu getirmez' deme cüretkarlığında bulunabiliyorlardı. Oyuncunun maaşının yüzde 70'den daha fazla komisyon alıyorlardı. Biz yönetime geldiğimizde, 3 senede içerisinde menajerlere 45 milyon Euro verilmiş. Hollanda'da kulüp başkanlığı yaptım (Fortuna Sittard) orada bir futbolcunun maaşının yüzde 20'si kadar komisyon verseniz. Hollanda Futbol Federasyonu hemen sizi arar, 'hangi parayla bunu yaptınız' diye sorar'' dedi. Bazı isimlerle kulüp iş yapmamalı. Baktınız sizi geçmişte suistimal etmiş, altyapıdan oyuncu kaçırmış bunlarla iş yapmayın. Kulüp üyesi kulüple menajerlik benzeri ilişkilere girmemeli.

Nelsson İyi Hizmet Etti

Nelsson sportif olarak bekleneni verdi. Son derece ekonomik koşullarda Galatasaray'a hizmet etti. Son dönemdeki davranışlarını tasvip etmiyorum; ama bence genel olarak baktığımızda başarılı oldu

Yunus Akgün'ün Galatasaray'dan birçok kez kiralık olarak gitti. Bonservisi ile gönderilmesi gündeme geldi. Yunus buna karşılık pes etmedi ve çalışarak bu noktaya geldi. Dikkât edin Galatasaray altyapısından gelen oyuncularda kulübe bağlılık, aidiyet duygusu daha yüksek oluyor''