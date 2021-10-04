İskenderunspor'da teknik direktör Ümit Karan'la yollar ayrıldı
Galatasaray'ın eski golcüsü Ümit Karan, İskenderunspor'daki teknik direktörlük görevinden ayrıldı
TFF 3. Lig ekiplerinden İskenderunspor, teknik direktör Ümit Karan'la karşılıklı anlaşarak yolları ayırdıklarını bildirdi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kendisine ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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