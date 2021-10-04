İskenderunspor'da teknik direktör Ümit Karan'la yollar ayrıldı

Galatasaray'ın eski golcüsü Ümit Karan, İskenderunspor'daki teknik direktörlük görevinden ayrıldı

AA
04 Ekim 2021 Pazartesi, 16:38
İskenderunspor'da teknik direktör Ümit Karan'la yollar ayrıldı
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TFF 3. Lig ekiplerinden İskenderunspor, teknik direktör Ümit Karan'la karşılıklı anlaşarak yolları ayırdıklarını bildirdi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kendisine ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.


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