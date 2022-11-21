İskoçya ekibi Rangers'ta Giovanni van Bronckhorst dönemi sona erdi
Beşiktaş'tan sezon başında Rıdvan Yılmaz'ın transfer olduğu Glasgow Rangers, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yolları ayırdı.
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Rıdvan Yılmaz'ın da forma giydiği İskoçya ekibi Rangers'ta Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollar ayrıldı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Bugün teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yolların ayırıldığını doğruluyoruz" denildi.
Açıklamada, "Ne yazık ki son aylardaki sonuçlar ve performanslar beklentileri karşılamadı ve yönetim kurulu bugün onun sözleşmesinin feshedilmesine karar verdi. Yeni teknik direktör arayışları sürüyor" ifadeleri kullanıldı.
Kasım 2021'de görevi devralan Hollandalı teknik direktör, takımını UEFA Avrupa Ligi finaline taşıdı ve geçen sezon İskoç Kupası'nı kaldırdı.
1998-2001 ARASINDA RANGERS FORMASI GİYDİ
Futbolculuk döneminde Hollanda'nın Feyenoord, İspanya'nın Barcelona ve İngiltere'nin Arsenal takımlarında top koşturan Van Bronckhorst, 1998-2001 yıllarında Rangers forması giymişti.
Teknik direktörlüğe Feyenoord'da başlayan ve 2016-2017 sezonunda takımını lig şampiyonluğuna ulaştıran Hollandalı çalıştırıcı, daha önce Çin'in Guangzhou R&F ekibinde görev yapmıştı.
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