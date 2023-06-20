İskoçya- Gürcistan maçı yarıda kaldı!

Yayınlanma: 20.06.2023 - 23:12

Güncelleme: 20.06.2023 - 23:12

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A grubunda oynanan İskoçya- Gürcistan maçı 10. dakikada elverişsiz saha koşulları nedeniyle yarıda kaldı.

İskoçya'nın ev sahipliği yaptığı karşılaşma yoğun yağmur yağışı nedeniyle hakem tarafından durduruldu ve her iki takım oyuncuları soyunma odasına gitti.

Karşılaşmayı lider İskoçya, 6.dakikada Callum Mcgregor ile 1-0 önde götürüyordu.