İskoçya Milli Takımı, Diyarbakır’a geldi

15 Kasım 2022 Salı, 09:03

A Milli Futbol Takımı'yla 16 Kasım’da Diyarbakır’da hazırlık maçı oynayacak olan İskoçya Milli Takımı kente geldi.

Özel uçakla Diyarbakır Havalimanı’na ulaşan kafile, burada güvenlik önlemleri altında otobüse bindi.

Maçtan bir gün önce kente gelen kafile, konaklamak üzere Kayapınar ilçesinde bulunan bir otele geçti. Otel çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.