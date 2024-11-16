İskoçya sahasında Hırvatistan'ı devirdi!
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup maçında İskoçya, sahasında Hırvatistan'ı 1-0 mağlup etti.
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup maçında Hırvatistan, deplasmanda İskoçya ile karşı karşıya geldi. Hampden Park'ta oynanan mücadelede ev sahibi ekip 1-0'lık skorla galip geldi.
İskoçya'ya galibiyeti getiren tek golü 86'da John McGinn attı.
Hırvatistan'da Petar Sucic 30 ve 44. dakikalarda gördüğü sarı kartlarla kırmızı karz gördü.
LIVAKOVIC CEZASI NEDENİYLE OYNAMADI
Fenerbahçe'nin file bekçisi Dominik Livakovic, kırmızı kart cezası nedeniyle maç kadrosuna alınmadı.
Hırvatistan bu sonucun ardından puanını 7 puanda kaldı. İskoçya ise puanını 4'e yükseltti.
Grubun bir sonraki maçında Hırvatistan, Portekiz'i ağırlayacak. İskoçya, Polonya deplasmanına gidecek.
Etiketler: #İskoçya #Hırvatistan #UEFA Uluslar A Ligi
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