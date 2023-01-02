İskoçya'daki 'Old Firm' derbisinde kazanan yok
İskoçya Ligi'ndeki "Old Firm" derbisinde milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın takımı Rangers, kendi evinde ağırladığı Celtic ile 2-2 berabere kaldı.
İskoçya'nın en büyük derbisi olan Old Firm'de Rangers ile Celtic karşı karşıya geldi. Ibrox Park'ta mücadelede kazanan çıkmadı ve maç 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
Celtic, 5. dakikada Daizen Maeda'nın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Rangers'ta Ryan Kent, 47. dakikada skoru 1-1'e getirdi. Rangers, 53. dakikada golcü sağ beki James Tavernier'in penaltıdan attığı golle 2-1 öne geçti. Celtic'te 88. dakikada sahneye çıkan Kyogo Furuhashi maçın skorunu 2-2 olarak belirledi.
MİLLİ FUTBOLCU FORMA GİYMEDİ
Rangers'ta sakatlığı bulunan milli futbolcu Rıdvan Yılmaz maç kadrosunda yer almadı.
Bu sonucun ardından Rangers 46, Celtic ise 55 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Rangers, Dundee United deplasmanına gidecek. Celtic, sahasında Kilmarnock'u ağırlayacak.
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