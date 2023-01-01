Premier Lig'de lider Arsenal farkı açtı

İngiltere Premier Lig'de lider Arsenal, deplasmanda oynadığı Brighton'ı 4-2 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
01 Ocak 2023 Pazar, 09:01
Premier Lig'de lider Arsenal farkı açtı
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Premier Lig'de Brighton ile Arsenal karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 4-2'lik skorla konu ekip Arsenal oldu.

Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Bukayo Saka, 39. dakikada Martin Odegaard, 47. dakikada Eddie Nketiah ve 71. dakikada Gabriel Martinelli kaydetti.

FARK 7'YE ÇIKTI

Brighton'ın golleri 65. dakikada Kaoru Mitoma ve 77. dakikada Evan Ferguson'dan geldi.

Bu galibiyetin ardından Arsenal puanını 43'e yükseltti ve Manchester City ile farkı 7 puana çıkararak liderliğini sürdürdü. Brighton 24 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'de Arsenal, 3 Ocak'ta Newcastle United'ı ağırlayacak. Brighton, Everton deplasmanına konuk olacak.


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