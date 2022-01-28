İsmail Kartal bekliyor, yönetim temasları sürdürüyor

28 Ocak 2022 Cuma, 07:00

Fenerbahçe, sakatlıklar, milli takımlara gidenler ve koronavirüse yakalanan oyuncuları nedeniyle eksik bir kadroyla geldiği Antalya’da kamp çalışmalarını sürdürüyor. İsmail Kartal, oyuncularını hem fiziksel hem de mental açıdan önlerindeki maçlara hazırlıyor. Kartal bir yandan da sol bek bölgesine yapılması planlanan transferi bekliyor. Başkan Ali Koç ve ekibi, bu doğrultuda birçok alternatif arasındaki isimlerle görüşmelerini sürdürüyor. Bu mevki için en büyük aday Reims forması giyen Ghislain Konan. F.Bahçe, Fransız kulübüyle 1.5 milyon Avro bonservis için anlaştı. Yönetim, 26 yaşındaki oyuncuyla sözleşme şartları konusunda temaslarını devam ettiriyor. Sol bekte yerli transfer alternatifi ise Sivassporlu Uğur Çiftçi.

"KUPALARI İSTİYORUZ"

F.Bahçeli Crespo, “Ligde önümüzde hâlâ çok fazla maç var ve bizim odağımız bu maçları kazanmak, çalışmak. Aynı zamanda Türkiye Kupası ve Konferans Ligi hedeflerimiz de var. Bunlar eleme usulü turnuvalar. Onlara da çok iyi hazırlanmamız gerekiyor çünkü bu turnuvaları da kazanmak istiyoruz. Taraftarlarımıza her gün elimden gelenin fazlasını vereceğime söz veriyorum. Aynı şekilde takım arkadaşlarım da” dedi.

KOCAMAN’DAN ALEX YORUMU

F.Bahçe’nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman, Tivibu’ya verdiği röportajda, Alex de Souza’yla ilgili, “Alex konusunda bana yapılanlar organize bir çete tarafından sürekli devam edecek. Alex en fazla benim zamanımda oynamış. En çok gol, dakika, maçı benim dönemimde. Ben biraz Alex’in bu organize durum tarafından kullanıldığını düşünüyorum. Alex’in böyle bir insan olduğunu düşünmüyorum. Başkanın (Ali Koç), ben ayrıldıktan sonraki süreçte benle ilgili yaptığı şeyler çok ağırına gidiyor insanın” dedi.

KOÇ’A KAPIYI KAPATTI

Kocaman, “Ali Koç’tan size teknik direktörlük veya sportif direktörlük teklifi gelirse yanıtınız ne olur?” sorusuna, “Ben F.Bahçe’deki bu denklemin içinde yokum. Bu kadar net” cevabını verdi.