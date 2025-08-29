Cumhuriyet Gazetesi Logo
İsmail Kartal'dan Fenerbahçe açıklaması!

29.08.2025 19:18:00
Haber Merkezi
Teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından Fenerbahçe'de bir numaralı aday olarak gündeme gelen İsmail Kartal, flaş açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından bir numaralı aday olarak gündeme gelen İsmail Kartal'dan açıklama geldi.

Sarı-lacivertli takımla ikinci döneminde 99 puan toplayan İsmail Kartal, gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun Fenerbahçe ile ilgili sorusuna yanıt verdi.

İSMAİL KARTAL'DAN AÇIKLAMA

"Fenerbahçe'de çalışır mısınız?" sorusunu yanıtlayan İsmail Kartal, "Bugün mübarek cuma günü. Hayırlısıysa tabii ki Fenerbahçe'de hepimiz çalışmak isteriz." açıklamasını yaptı.

"HAKKIMIZDA HAYIRLISI"

İsmail Kartal ayrıca "Eğer Rabbim Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için başka birini uygun gördüyse inşallah teknik direktör o olsun. Allah ne takdir görmüşse bize onu nasip etsin. Hakkımızda hayırlısı" ifadelerini kullandı.

