İsmail Kartal, Fenerbahçe'de tarih yazıyor!

İsmail Kartal, Fenerbahçe tarihinde bir Süper Lig sezonunda en çok galibiyet oranı (yüzde 83) ve puan ortalaması (2.63) yakalayan teknik direktör oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.02.2024 - 21:45
İsmail Kartal, Fenerbahçe'de tarih yazıyor!
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Antalyaspor galibiyetiyle birlikte sarı-lacivertli takımda önemli bir başarı yakaladı.

62 yaşındaki teknik adam, İsmail Kartal, Fenerbahçe tarihinde bir Süper Lig sezonunda en çok galibiyet oranı (yüzde 83) ve puan ortalaması (2.63) yakalayan teknik adam oldu.

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 24 maçta 20 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.


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