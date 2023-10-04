İsmail Kartal hedefi belirledi!

Yayınlanma: 04.10.2023 - 20:08

Güncelleme: 04.10.2023 - 20:08

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, UEFA Konferas Ligi'nde karşılaşacakları Spartak Trnava karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte İsmail Kartal'ın açıklamaları...

"Öncelikle buraya gelirken son oynadığımız lig maçından moralli geldik. Kazanarak geldik. Yarın ki rakibimizle ilgili gruplara kaldığımız günden beri bütün rakiplerimizin analizlerini yapıyoruz. Yarınki Trnava takımını da oyuncularımla çok iyi analiz ettik. Dersimize çalıştık. Şu ana kadar 17 resmi maç yaptılar, 8 galibiyet 5 beraberlik, 4 mağlubiyet aldılar. Yanılmıyorsam 33 gol atıp 21 gol yediler."

"HEDEFİMİZ LİDERLİK"

"Bu rakibe karşı iyi mücadele edip iyi futbol oynayarak 3 puanı almak istiyoruz. Bu gruptan da lider olarak çıkmak istiyoruz. Bütün hedef ve amacımız bu şekilde. Bunu da yarın inşallah sahaya çıkacak olan 11 ismin bizim beklentilerimize cevap olarak ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını düşünüyorum."

"HENÜZ KARAR VERMEDİM"

"Öncelikle biz oyun içerisinde bütün oyuncuların taktik anlamda organizasyonlarımıza çalışarak buna önem veriyoruz. Bu da bütün oyunun geneline baktığımızda duran top olsun, akan oyun olsun herkes her an gol atabilir. Pozitif futbol oynamaya çalışan bir takımız. Yarın ki maç ile ilgili de bu gece toplantı yapacağım. Bazı oyuncularımla görüşeceğim. Daha karar vermedim, sabah karar vereceğim."