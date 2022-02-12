İsmail Kartal: Ferdi'ye her an bir teklif gelebilir

12 Şubat 2022 Cumartesi, 19:18

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda GZT Giresunspor'u 2-1 yendi.

Şimdiye kadar pozitif futbol oynatmak isteyen bir antrenör olduğunu söylediğini vurgulayan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Bazı maçlarda hiç bir bahanede bulunmadan elimdeki oyuncular en iyi şekilde kullanmaya çalışıyorum. Fenerbahçe'ye yakışır bir oyun oynatmaya çalışıyorum. Bütün gayretim iyi, mücadele eden Fenerbahçe'ye yakışan bir mücadele koymak isteyen karakterli bir takım niyetimdeyim" dedi.

"İLK DEFA İSTATİSTİKLER KARŞILIĞINI VERDİ"

Maçta üstün oyunlarının karşılığını aldıklarını belirten Kartal, "İlk defa istatistikler karşılığını verdi. Bugüne kadar istatistikler lehimize olsa dahi sonuçlar iyi olmamıştı. Üç gün önce hak etmeden kupaya veda ettik. Takım üç gün oynamasına karşın bugün bu takım 120 kilometre koştu. Rakip takım teknik direktörü Hakan (Keleş) Hoca da "Bugün Fenerbahçe iyi oynadı" dedi. İyi oyuncuların takıma katılması galibiyeti getirdi. Birazcık daha zamanlamaların doğru yapsaydık daha farklı da kazanabilirdik. Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Oyuncularımız karakter koydular. Hafta içi çok iyi çalıştık. Her ne kadar taraftarlarımızı üzdüysek ki bunun farkındayız, bu galibiyeti taraftarlara armağan ediyoruz" açıklamalarını yaptı.

"İSTEDİĞİMİZ OYUN..."

"İstediğiniz oyun bu muydu?" sorusuna ise Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Hala bugünkü oyun değil. Bugünkü oyuna ilave etmemiz gereken bölümler var. Elimizde bununla birlikte kadroda olmayan sakat ve cezalı oyuncular var. Bu oyunumuzu geliştirmemiz için oyuncuların da gelişmesi lazım. Biz çok çalışıyoruz. Zamanla ilgili bir şey. Zamanla bunun üstesinden gelebileceğimizi düşünüyorum. Bugün güzel bir başlangıç oldu. İnşallah devam ederiz" yanıtını verdi.

Maç sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'a Ferdi Kadıoğlu ile Berke Özer'in sözleşmesi soruldu.

Bir gazetecinin, "Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer’in sözleşme görüşmelerinde son durum nedir?" sorusuna İsmail Kartal, "Ferdi’ye sol bek için transfer teklifi olabilir her an (gülerek). Ferdi bizim evladımız en kısa zamanda bu sorunun ortadan kalkacağını düşünüyorum. Bu durum Berke için de geçerli” yanıtını verdi.