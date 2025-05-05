İsmail Kartal, Süper Lig'den iki ismi transfer ediyor!

Yayınlanma: 05.05.2025 - 14:05

Güncelleme: 05.05.2025 - 14:05

Teknik direktörlüğünü İsmail Kartal'ın yaptığı Persepolis, İran Premier Ligi'nde şampiyonluğu Tractor'e kaptırdıktan sonra gelecek sezon için transfer çalışmalarına hızlı bir şekilde başladı.

Tasnim'in haberine göre; son haftalarda birçok yerli ve yabancı futbolcuyla temas kuran İran kulübü, henüz mevcut sezon tamamlanmadan 4 transferi bitirdi.

Persepolis yönetimi, Süper Lig'den tanıdık isimleri de listesinde bulunduran İsmail Kartal'ın talepleri doğrultusunda; Alanyaspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kosovalı sağ bek Florent Hadergjonaj ile anlaşmaya vardı.

Persepolis'in, şu anda İran'ın Esteghlal Khuzestan takımında forma giyen ve bir dönem Osmanlıspor, Sivasspor, Ankaragücü, Yeni Malatyaspor ve Bursaspor'da da oynayan Kongolu hücum oyuncusu Thievy Bifouma'yla da prensipte anlaştığı belirtildi.

Kartal'ın takımının, Aluminium Arak'ta forma giyen İranlı sağ kanat oyuncusu Mohammad Amin Kazemian'ın transferini de bitirdiği, Shams Azar'ın santraforu Mojtaba Fakhrian'la ise anlaşmak üzere olduğu kaydedildi.

Haberde, takımın mevcut forvetlerinden Issa Alkasir'in sezon sonunda ayrılacağı ve Persepolis'in gelecek sezonki hücum hattının Serdar Dursun, Ali Alipour, Thievy Bifouma ve Mojtaba Fakhrian'dan oluşacağı ifade edildi.

Ancak İsmail Kartal'ın bu oyuncuların yanı sıra Türkiye liginden üst düzey bir forvet ve yetenekli bir orta saha oyuncusunu da transfer etmeyi düşündüğü ileri sürüldü.

Ayrıca Persepolis'in gündeminde Sepehan'ın 10 numarası Reza Shekari ile Polonya'nın Lech Poznan takımında forma giyen sağ kanat oyuncusu Ali Gholizadeh de bulunuyuor.