İsmail Kartal, ‘Trabzonspor maçında Fenerbahçe gibi oynayacağız’

03 Mart 2022 Perşembe, 07:00

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig’de bu hafta Trabzonspor’la Kadıköy’de oynayacakları maçla ilgili, “Taraftarlar şu an bir kampanya yapıyor. ‘Saracoğlu Yanındayız’ kampanyası nedeniyle herkes maça gelip takımın yanında olacak. Çıkıp Fenerbahçe gibi oynayacağız. Önemli bir karşılaşma. Bu maçı kazanmamız gerekiyor” dedi. Sarı-Lacivertlilere, Kasımpaşa maçında 3 puanı getiren golü atan Szalai, “Son 3 maçta 3 galibiyet aldık ve bu da bizler için memnuniyet verici. Pazar günü oynayacağımız önemli bir maçımız var ve çalışıyoruz. Taraftarların maç içinde son dakikaya kadar desteğine ihtiyacımız var. Umuyorum ki dolu tribünler önünde oynarız, hep birlikte başarılı bir netice elde ederiz” ifadelerini kullandı.

"TRANSFERİ DÜŞÜNMEM"

Dünkü antrenman öncesinde soruları yanıtlayan Macar stoper, Avrupa’ya transferine ilişkin iddialar hakkında, “Ben transfer konularını düşünmüyorum ve odaklı değilim. Bu tip dedikodulara aldırış etmiyorum. Şu anda tek odak noktam Fenerbahçe üzerine” dedi. Szalai, “Tabii ki bizler kulüp tarihinin farkında olan oyuncularız. Ama son yıllarda maalesef şampiyonluk elde edemedik. Bizim en büyük arzumuz bu. Şampiyon olmak en büyük isteğimiz” diye konuştu.

"MÜKEMMEL DEĞİLDİM"

24 yaşındaki oyuncu, “Sol bek pozisyonunda oynayan takım arkadaşlarım sakat olduğu için sol bekte oynadım. Daha önce bu mevkide oynamıştım. En iyiyi yapmaya çalışıyorum. Benim için pozisyondan ziyade takıma verdiğim katkı önemli. Geçmiş maçlarda mükemmel performanslar sergilediğimi söyleyemem. Bundan sıyrılıp daha iyisini ortaya koymam gerekiyordu” dedi.