İsmail Kartal'dan çok konuşulacak açıklama! 'Nedenlerini, niçinlerini herkes iyi araştırsın'

Yayınlanma: 28.12.2023 - 20:55

Güncelleme: 28.12.2023 - 20:55

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçı öncesinde Suudi Arabistan'da basın toplantısı düzenledi.

İşte İsmail Kartal'ın açıklamaları...

"İyi bir futbol ve iyi bir oyunla 2023 yılını kapatmak istiyoruz. Oyuncularıma güveniyorum, oynadığımız iyi oyunu rakibimize hissetirebileceğimizi düşünüyoruz.

Son oynadığımız maçta bir strateji vardı. Uzun soluklu lig maratonu. Kendimize göre planlarımız vardı. Maçı kazanmak için bir ilk 11 sahaya sürdük. Hücum opsiyonları yüksek oyuncularla başladık. Baktık ki ilk devre tam anlamıyla istediklerim çıkmıyor. İkinci yarı takımın daha çok sertleşmesi ve dinamizm katmamız gerektiğini düşündük. İlk hamleyi 46'ta yaptık. 67-68'de King'i aldık ve maç bizim tamamen elimize geçti. İki tane yüzde 100 pozisyonumuz var. 2-3 tane de son paslar olmadı maalesef. İlk yarı vasat, belki vasatın altında oyun oynadık ama mücadele gücümüz yüksekti. Galatasaray'ın da mücadele gücü yüksekti. Onlar biraz daha 1-2 pozisyon duran topla üstümüze geldiler ama ikinci yarı reaksiyon gösterdik.

Mücadele ve oyun anlamında biz rakibimizin üstüne gittik. Bunlar derbi maçları. Kazanmak isteseniz de stratejiler önemlidir. Bizim stratejimiz kazanmak, kazanamıyorsak kaybetmemekti. Bu uzun soluklu bir maraton. Siz de takdir edersiniz ki 55-60'tan sonra rakip oyuncular sürekli yere yattı. Oyun hızımızı kestiler. Hakem de buna yol verdi. 53-54 dakika olan oyun oynama süresi ligde, maçta 43 dakikada bitti. Oyunu yavaşlatan sürekli Galatasaraylı oyunculardı. Biz beraberliğe üzüldük.

Yarınki maça full kadro çıkacağız. Bu maçların motivasyonu hep yüksektir. Benim çok bir şey söylememe gerek yok ama bir şeyler söyleyeceğim. Kendimize yakışır bir oyun oynamak istiyoruz. Güçlü oyunumuzu nasıl bugüne kadar gösterdiysek yarın da göstermek istiyoruz. Onlar da çok iyi takım. Biz yarın maçı kazanmak ve kupayı alarak taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz.

"ŞAMPİYONLUĞUMUZ ELİMİZDEN ALMIŞTI"

9 yıl önce Süper Kupa kazandım, ilk Fenerbahçe teknik direktörlük dönemimdi. O sene liderdik, şampiyon olmamız gerekiyordu. O sene liderdik, şampiyon olmamız gerekiyordu. Onu da hak ettiğimizi düşünüyorum. Malum olay olunca orada da önümüz kesilmişti biliyorsunuz. Kurşunlanma olayı oldu. Şampiyonluğumuz elimizden alındı, biz vermedik. İnsanlar unutuyor ama ben unutturmak istemiyorum. Hala failleri bulunmadı.

Çok güzel bir saha var burada. Bu kupayı tekrar kazanmak ve camiamızı mutlu etmek istiyorum. Tüm amacım bu.

"Bu basın toplantısı ortak düzenlenecekti, Fenerbahçe kabul etmedi. Siz ortak basın toplantısı ister miydiniz?"

Bu konuya sayın başkanımız, kulüp yönetimimiz karar veriyor. Kulübümüzden böyle bir karar çıktıysa uymak zorundayım. Bunun nedenlerini, niçinlerini herkes iyi araştırsın. Neden böyle bir karar alındı? Kulübümüzün kararının arkasında duruyorum.

Fred çok iyi bir oyuncu. Kariyerli biri. Oynadığı zaman bize çok şey katıyor. Diğer bütün oyuncularımız değerli. Fred olmayınca zorlandık, bu da bir gerçek. Fenerbahçe'de Çubuklu formayı giyen her oyuncu değerlidir.

Samet Akaydin kamp kadrosunda yer almadı. Ayrılığı söz konusu mu?

"Samet'i göndermek gibi bir şey yok. Kendisini kadroya almadım. Bu kadar."

6 numarada kim oynayacak daha karar vermedim, bu akşam karar vereceğim.

Maçı kafanızda oynadınız mı? Penaltılara kalacak mı bu maç?

"Onu çalıştık dün, çalıştık."