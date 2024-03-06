İsmail Kartal'dan Liverpool örneği: 'Fazla maç oynamaktan dolayı...'

Yayınlanma: 06.03.2024 - 20:39

Güncelleme: 06.03.2024 - 20:42

Süper Lig’de zirve takibini sürdüren Fenerbahçe’de rota Avrupa mücadelesine çevrildi. Konferans Ligi son 16 turunda Belçika temsilcisiyle karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, ilk maçtan skor avantajını elde ederek İstanbul’da oynanacak karşılaşmaya rahat çıkmak istiyor.

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, mücadele öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İsmail Kartal açıklamasında; "Rakiple ilgili konuşmam gerekiyor. Yaptığımız analizlerde sonunda koşan, komplike bir takım olduğunu, savunma ve hücumda organize olduklarını gördük. Biz de kaliteli oyunculara sahibiz. Daha önce de söyledik. Turnuvada gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz" dedi.

İsmail Kartal sözlerinin devamında; "Hem ligi hem Avrupa şampiyonluğunu kazanmak istiyoruz. En önemli maç bizim için yarınki maç. En iyi sonucu alabileceğimiz oyuncularla sahaya çıkacağız. Batshuayi'yi iyi tanıyoruz. Onu en iyi nasıl kullanacağımızı biliyoruz. Sonuçta bizim için lig de çok önemli, Avrupa da çok önemli" ifadelerini kullandı.

İSMAİL KARTAL'DAN LIVERPOOL ÖRNEĞİ

Kartal açıklamasında; "Bu seneki Fenerbahçe'de güçlü, geniş bir kadromuz var. Her futbolcu ile görüşüyorum. Futbolda her kulvarda gideceksiniz diye bir şey yok. Rakibimiz de burada elendi. Benim takımımdaki oyuncular 50. maçını oynayacak. Bu maçları oynamak kolay değil. Liverpool'da bile 13 tane sakat oyuncu var. Fazla maç oynamaktan dolayı biz kupaya konsantre olamadık. Bu demek değil ki burada da kötü sonuç alacağız. Bizim şampiyonluk yarışımız devam ediyor. Bu turnuvada da elimizden geleni yağacağız" dedi.