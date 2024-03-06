Union SG maçı öncesi Fenerbahçe'ye kötü haber: Becao'da yırtık tespit edildi!
Fenerbahçe forması giyen Rodrigo Becao'nun kas grubunda yırtık tespit edildiği iddia edildi.
Fenerbahçeli futbolcu Rodrigo Becao'dan Sarı-lacivertlilere kötü haber geldi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe'de Atakaş Hatayspor karşılaşmasında sahalara geri dönen ve maçın son anlarında sakatlığı nedeniyle oyundan alınan Rodrigo Becao'nun ameliyat edilen tendonun yanında bulunan kas grubunda Grade 2A yırtık tespit edildi.
PENDİKSPOR MAÇINDA DA SAKATLANMIŞTI
Brezilyalı oyuncu Becao, Fenerbahçe'nin Pendikspor ile oynadığı karşılaşmada da tendonu kopması sonucu 3.5 ay sahalardan uzak kalmıştı.
SEZON PERFORMANSI
Fenerbahçe'ye sezon başında transfer olan Becao, Sarı-lacivertlilerde 14 maçta 1 gol kaydetti.
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