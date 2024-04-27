İsmail Kartal'dan sakatlık açıklaması! 'İsmail'e üzgünüz, şu an belli bir şey yok'

Yayınlanma: 27.04.2024 - 21:46

Güncelleme: 27.04.2024 - 21:46

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Beşiktaş'ı 2-1 yendikleri derbi sonrası açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren İsmail Kartal, "Bugünkü maça kazanmak için çıkmıştık, iyi hazırlanmıştık. Maça çok iyi başladık. Oyuncularım ne istediysem hepsini çok iyi yaptılar. İlk 15-20 dakikada yüzde yüz 3-4 pozisyonumuz var. Çok tempolu, çok coşkulu ve yüksek enerjiyle başladık. Bu oyunumuz, tribünleri motive etti. Onlar da çok iyi destekledi. Rakip 25. dakikada 10 kişi kaldı ve 30'da biz gol bulduk. Golden sonra rakip takım gömüldü, bizim oyunumuz üretkenlik anlamında düştü, daha az pozisyon oldu. İlk devre 1-0 bitti. Devre arasında 1-0'ın yetmeyeceğini 2, 3, 4 gol bulmamız gerektiğini söyledi. Beşiktaş'ın geçmişte 10 kişi kalmasına rağmen buradan puanla ayrıldığını söyledik devrede. İkinci golü bulduk, 3-4 olabilirdi. Net pozisyonlar vardı. Cenk'in attığı golle 2-1 bitti. Kazanmasını bildik. Yolumuza devam ediyoruz." dedi.

"İSMAİL YÜKSEK'E ÜZGÜNÜZ"

Maçın 15. dakikasında sedyeyle kenara gelen İsmail Yüksek ile ilgili konuşan deneyimli teknik adam, "İsmail'e üzgünüz. Ayağında bir sakatlık var. Mecburi bir değişiklik yaptı. Sağlık ekibimiz uğraşıyor. Sonuçları yarın sağlık ekibinden öğreneceğiz. Şu an belli bir şey yok." dedi.

EDIN DZEKO NEDEN YEDEK KALDI?

Edin Dzeko'nun neden yedek kaldığına dair gelen soruya İsmail Kartal, "Biz bir takımız. Maç maç düşünüyoruz. Herkesin birbirine saygısı var. Batshuayi'nin oynamasının daha doğru olacağını düşündük. Hafta içinde de antrenmanlarda iyi performans ortaya koydu. Bu maçta tercimiz Batshuayi'ydi." açıklamasını yaptı.