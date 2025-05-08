İsmail Kartal'ın takımı Persepolis, son dakikada güldü!

İran Körfez Pro Ligi 29. hafta maçında İsmail Kartal'ın takımı Persepolis, deplasmanda Kheybar Khorramabad'ı 2-1 mağlup etti.

İsmail Kartal'ın takımı Persepolis, son dakikada güldü!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 08.05.2025 - 21:49

İran Körfez Pro Ligi 29. hafta maçında İsmail Kartal'ın takımı Persepolis, deplasmanda Kheybar Khorramabad'a konuk oldu.

Takhti'de oynanan mücadeleyi Persepolis, 2-1 kazandı.

Karşılaşmada galibiyeti getiren golleri 65. dakikada Farshad Ahmadzadeh ve 90+1'de Oston Urunov kaydetti. Kheybar Khorramabad'ın golünü ise 25. dakikada Farid Amiri kaydetti.

Persepolis'te milli futbolcu Serdar Dursun, 90 dakika forma giydi.

Bu sonuçla birlikte Persepolis ligde 57 puan ile 3. sırada yer aldı. Kheybar Khorramabad, 32 puan ile 11. sırada.

Ligin son haftasında Persepolis, Havadar'ı konuk edecek. Kheybar Khorramabad, Rafsanjan deplasmanında olacak.


Etiketler: #ismail kartal #İran #Persepolis
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