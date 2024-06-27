İsmail Yüksek: "Hak ettiğimizi yaşıyoruz"

Yayınlanma: 27.06.2024 - 00:38

Güncelleme: 27.06.2024 - 00:38

A Milli Takım'ın orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, Çekya karşılaşmasını değerlendirdi.

İsmail Yüksek, "Çok mutluyuz. Saha içindeki sevincimizden de belliydi. En son 2008'de gruptan çıkmıştık. Bu jenerasyon tekrarladı bunu. İlk hedefimiz gruptan çıkmaktı. Çok iyi bir takımız. Hak ettiğimizi yaşıyoruz diye düşünüyorum. Bu takım en başından beri bunu hak ediyordu. Gruptan çıktığımız için mutluyuz. Artık yarından itibaren Avusturya maçına odaklanmalıyız. Artık hedefimiz Avusturya'yı elemek." dedi.

İsmail Yüksek, sözlerine, "Şu anda çok yorgunum. 60 dakika süre aldım. İki aya yakındır 60 dakikaya yakın oynamadım. Zaman zaman ağrım olsa da tolere etmeye çalıştım. Kazandığınız zaman o ağrıları hissetmiyorsunuz." diye devam etti.

Başarılı orta saha oyuncusu ayrıca Avusturya maçı için, "Hedefimiz tabii ki orada da çeyrek finale yükselmek. Çok iyi hazırlanacağız. Takım zaten biliyor. En son maçta kötü bir mağlubiyet almıştık. Bu sefer öyle olacağını düşünmüyorum. Bu sefer daha sağlam geliyoruz. Umarım kazanan biz oluruz." dedi.