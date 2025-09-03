İsmet Badem hatırlanacak

Cumhuriyet Gazetesi Logo
3.09.2025
Türk basketboluna gönül vermiş eski basketbolcu ve spor yorumcusu İsmet Badem, 6 Eylül’deki Trabzonspor - Lokomotiv Kuban ve Beşiktaş Gain - Esenler Erokspor karşılaşmalarında anılacak.

10 yıldır Avrupa basketbolunun önde gelen takımlarının sezon öncesi hazırlık kamplarına ve maçlarına ev sahipliği yapan Gloria Sports Arena’da, Smart Casual Event iş birliğiyle organize edilen Gloria Pre-Season Games 2025’in 6 Eylül tarihindeki karşılaşmaları İsmet Badem anısına oynatılacak.

Türk basketboluna gönül vermiş eski basketbolcu ve spor yorumcusu İsmet Badem’in vefat yıl dönümü olan 6 Eylül’de Trabzonspor – Lokomotiv Kuban ve Beşiktaş Gain – Esenler Erokspor karşılaşmaları gerçekleştirilecek. 

31 Ağustos’ta Zenit St Petersburg – Mersin Spor karşılaşması ile başlayan ve 14 Eylül’de Bahçeşehir Koleji – Lokomotiv Kuban maçı ile tamamlanacak Gloria Pre-Season Games 2025’te toplam 15 maç oynanacak.

Organizasyonda Rusya’dan; Lokomotiv Kuban ve Zenit St. Petersburg, Türkiye’den Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş Gain, Esenler Erokspor, Galatasaray MCT Technic, Mersin Spor, Tofaş, Trabzonspor, Türk Telekom ve Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket karşılaşacak.

