12 Dev Adam Estonya'yı da devirdi: Namağlup yoluna devam ediyor!

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki 4. maçında Estonya ile karşı karşıya geldi.

Letonya'nın başkenti Riga'da yer alan Arena Riga'da oynanan karşılaşmada 12 Dev Adam, Estonya'yı 84-64 mağlup etti.

12 DEV ADAM GRUP LİDERİ

Grupta 4'te 4 yaparak son 16 turuna yükselmeyi garantileyen Türkiye, ilk sırada yer aldı. Estonya ise grupta bir galibiyet ve 3 yenilgi yaşadı.

SIRADAKİ RAKİP SIRBİSTAN

12 Dev Adam, 3 Eylül Çarşamba günü TSİ 21:15'te Sırbistan ile grup liderliği için oynayacak.

A Grubu'ndaki diğer müsabakalarda saat 18.00'de Portekiz ile Letonya karşı karşıya gelecek. Son 16 turuna adını yazdıran ikinci sıradaki Sırbistan ise saat 21.15'te Çekya ile mücadele edecek.