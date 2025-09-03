Cumhuriyet Gazetesi Logo
12 Dev Adam liderlik için sahada: Rakip Sırbistan!

12 Dev Adam liderlik için sahada: Rakip Sırbistan!

3.09.2025 10:24:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
12 Dev Adam liderlik için sahada: Rakip Sırbistan!

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'ndaki (EuroBasket) 5. maçında Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 21:15'te başlayacak.

12 Dev Adam, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda grup liderliği için parkeye çıkacak. Ay-yıldızlılar, ilk turda beşinci ve son maçında Sırbistan ile karşılaşacak.

Türkiye - Sırbistan maçı saat 21.15'te başlayacak. Arena Riga'da oynanacak kritik karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

Milli takımımız, turnuvaya çok iyi başladı. Ergin Ataman'ın ekibi; Letonya, Çekya, Portekiz ve Estonya'yı mağlup etti. 91 sayı ortalaması yakalayan milliler, 4 maçta rakiplerine ortalama 23 sayı fark attı.

Yıldız oyuncumuz Alperen Şengün; 20 sayı, 8,8 ribaund ve 6,5 asist ortalamasıyla dikkat çekti. Ay-yıldızlılar, dev maça tam kadro çıkacak.

SIRPLAR KAYIPSIZ GELDİ

Sırbistan da milli takımımız gibi son maça kayıpsız geldi. Turnuvaya favori olarak başlayan Balkan ekibi, 4'te 4 ile liderlik şansını korudu.

SIRBİSTAN'DA TANIDIK İSİMLER

Portekiz maçında sakatlanan takım kaptanı Bogdan Bogdanoviç, turnuvayı kapattı. Sırbistan'ın kadrosunda NBA yıldızı Nikola Jokic'in yanı sıra Vasilije Micić ve Marko Guduriç gibi tanıdık isimler de yer alıyor.

SIRBİSTAN KARŞISINDA MİLLİ TAKIMIMIZ

Milli takımımız, Sırbistan ile oynadığı 7 maçta 2 galibiyet aldı. Ay-yıldızlılar, rakibine son 5 resmi maçta mağlup oldu.

Türkiye - Sırbistan karşılaşmasının galibi A Grubu'nu lider bitirecek. Grup lideri, son 16 turunda B Grubu'nu dördüncü bitiren ekiple karşı karşıya gelecek.

İlgili Konular: #Sırbistan #12 dev adam #a milli erkek basketbol takımı #EuroBasket

İlgili Haberler

12 Dev Adam Estonya'yı da devirdi: Namağlup yoluna devam ediyor!
12 Dev Adam Estonya'yı da devirdi: Namağlup yoluna devam ediyor! A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket) A Grubu'ndaki 4. maçında karşılaştığı Estonya'yı 84-64 mağlup etti.
Portekiz'i 41 sayı farkla devirdik... 12 Dev Adam, Eurobasket 2025'te son 16 turunu garantiledi!
Portekiz'i 41 sayı farkla devirdik... 12 Dev Adam, Eurobasket 2025'te son 16 turunu garantiledi! 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu üçüncü maçında Portekiz'i 95-54 yenerek 3'te 3 yapan Türkiye, son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.
Hidayet Türkoğlu'ndan 12 Dev Adam açıklaması: 'Bir hikaye yazma yolundalar'
Hidayet Türkoğlu'ndan 12 Dev Adam açıklaması: 'Bir hikaye yazma yolundalar' Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) 4'te 4 yapan A Milli Takım'ın güzel bir hava yakaladığını ve bunu sürdüreceğine inandığını belirterek, "Şu an bir hikaye yazma yolundalar. İnşallah gururla taşıyacakları bir başarı elde ederler" dedi.