Fenerbahçe, Enner Valencia'nın bonservisini belirledi

28 Haziran 2022 Salı, 11:29

Portekizli teknik direkötr Jorge Jesus yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de gelecek sezon için kadro planlaması da titizlikle ile yapılıyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, kadroda büyük bir revizyona gitmek istemeyen Fenerbahçe, Ekvadorlu forveti Enner Valencia için 4 milyon Euro'luk bonservis bedeli belirledi.

Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen Enner Valencia için kulübe şimdiye dek gelen tekliflerin 1-2 milyon Euro civarında olduğu belirtilirken Fenerbahçe'nin oyuncuyu bu kadar az bir ücrete göndermek istemediği kaydedildi.

Ekvadorlu futbolcu, Fenerbahçe formasını giydiği 74 karşılaşmada 29 gol ve 10 asist kaydetti.