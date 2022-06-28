Fenerbahçe'de yabancılar için çözüm aranıyor
Süper Lig ekibi Fenerbahçe, yabancı sayısının düşürülmesi için kolları sıvadı. Sarı-lacivertli kulüpte kesin olarak yolların ayrılacağı isimler belirlenirken gönderilmek istenen oyuncular için de arayışlar sürüyor.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde çalışmalarını sürdürüyor. 1-8 Temmuz'da Avusturya'da kamp çalışmalarına devam edecek sarı-lacivertliler, 2 hazırlık maçı oynayacak. Teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda takıma katılması istenen oyuncular için araştırmalar devam ederken ayrılması planlanan oyuncular için de çalışmalar yapılıyor.
Caulker, Meyer, Samatta ve Lemos'a kesin olarak gidecek gözüyle bakılırken Tisserand ile Novak için ise girişimler devam ediyor. Sarı-lacivertli kulübün yolları ayırmak istediği ancak kontrattan dolayı beklemede olduğu Tisserand ve Novak için kulüp arayışları sürüyor.
Şu an 18 yabancısı bulunan Fenerbahçe'de bu sayının 12'ye düşürülmesi hedefleniyor. Sarı-lacivertliler yabancı sayısını 12'ye düşürmesi durumunda 2 yabancı oyuncu takviyesi daha yapabilecek.
FORVET TRANSFERİ BEKLEMEDE
Fenerbahçe'de forvet transferi için ise bekleyiş sürüyor. Teknik direktör Jorge Jesus, yeni sezon hazırlıklarını tamamlamadan forvet transferine sıcak bakmıyor. Yurt dışı kampındaki hazırlık maçlarında da takımı görmek isteyen Jesus, forvet transferi için yönetime raporunu sunacak.
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