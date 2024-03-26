İspanya - Brezilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İspanya, hazırlık maçında kendi sahasında Brezilya ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:30'da başlayacak.
Milli arada hazırlık maçları devam ediyor.
Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya, kendi sahasında Dorival Júnior'un ekibi Brezilya ile karşı karşıya gelecek.
İSPANYA - BREZİLYA MAÇI SAAT KAÇTA?
Santiago Bernabéu Stadumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:30'da başlayacak.
İSPANYA - BREZİLYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
İspanya son oynadığı hazırlık maçında kendi sahasında ağırladığı Kolombiya'ya 1-0 mağlup olmuştu.
Brezilya ise İngiltere deplasmanından 1-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
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