İspanya - Brezilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 26.03.2024 - 10:44

Güncelleme: 26.03.2024 - 10:44

Milli arada hazırlık maçları devam ediyor.

Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya, kendi sahasında Dorival Júnior'un ekibi Brezilya ile karşı karşıya gelecek.



İSPANYA - BREZİLYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Santiago Bernabéu Stadumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:30'da başlayacak.



İSPANYA - BREZİLYA MAÇI HANGİ KANALDA?



Zorlu mücadele S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

İspanya son oynadığı hazırlık maçında kendi sahasında ağırladığı Kolombiya'ya 1-0 mağlup olmuştu.

Brezilya ise İngiltere deplasmanından 1-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.